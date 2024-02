Marcella Aquilini, chi sono i genitori di Mirko Brunetti?/ “Mamma voleva mettermi contro papà”

Chi è Marcella Auquilini, la mamma di Mirko Brunetti: “Voleva mettermi contro mio padre”

L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 sarà ospite oggi a Verissimo, sabato 24 febbraio, per raccontare del ritorno di fiamma con l’ex Perla Vatiero. In questi mesi la loro storia d’amore tra alti e bassi ha catalizzato l’attenzione ed in molti si sono espressi tra cui anche la mamma di Mirko Brunetti, Marcella Aquilini, chi è? Sulla donna si sa che ha un legame molto forte con il figlio che durante la sua permanenza nel reality aveva confessato di aver sofferto molto per la separazione dei genitori.

Nel dettaglio, Mirko Brunetti sulla mamma Marcella Aquilini aveva confessato: “Mia madre voleva decidere tutto per me e mi voleva mettere contro papà.” E subito dopo ha aggiunto: “È la cosa che mi ha segnato di più”. Mirko parlando con Anita Olivieri in quell’occasione ha confessato che la separazione dei genitori è stato uno dei momenti emotivamente più difficili della sua vita e lui spesso si è sentito impotente rispetto alla volontà di voler risolvere lui la situazione.

Mirko Brunetti, chi è il papà? Sul loro rapporto svela: “Ci vediamo poco ma c’è qualità”

Mirko Brunetti, chi è il papà? Se sulla madre Marcella si hanno molte informazioni, sul padre si conosce poco. Non è noto il nome ma si sa che gestisce una pizzeria a Rieti in cui tra l’altro ha lavorato anche l’ex concorrente del Grande Fratello 2024. Mirko Brunetti sul rapporto con il padre ha rivelato: “Papà lo vedo pochissimo, è un rapporto di qualità più che di quantità, è il rapporto più bello che esiste.”

Oggi Mirko Brunetti sarà ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Si sbilancerà sul suo ritorno di fiamma con Perla Vatiero dopo il bacio scattato nella scorsa puntata del Grande Fratello 2024 e forse dirà qualcosa in più anche sulla sua famiglia e sul rapporto con i suoi genitori. Il giovane ha anche un fratello, David, ha cui è molto legato.

