Speciale Amici-Verissimo si allunga: Maria De Filippi e Silvia Toffanin pensano in grande

Nei giorni scorsi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025 Pier Silvio Berlusconi nell’annunciare tutte le novità si era detto entusiasta e felice di presentare un nuovo format, o meglio uno speciale Amici-Verissimo in prima serata sulla rete ammiraglia. Nello specifico l’amministratore delegato Mediaset aveva rivelato: “In autunno Canale 5 manderà in onda delle serate speciali con il titolo ‘Amici-Verissimo’ che dice tutto Maria De Filippi e Silvia Toffanin faranno insieme queste serate con l’intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad Amici”.

Uomini e Donne 2024, quando ripartono le registrazioni?/ La data ufficiale, primi rumor e i nuovi tronisti

Adesso, invece, sembra proprio che ci saranno delle novità sullo speciale Amici-Verissimo. Dei cambiamenti in corsa ed a riportarli e il magazine Chi. Sul noto settimanale, infatti, si legge: “Il ciclo di serate in tv Amici-Verissimo, previsto in autunno su Canale5 con Maria De Filippi produttrice e Silvia Toffanin conduttrice non saranno più due ma tre” Le novità dunque sono due la prima è che non sarà uno show condotto da Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme ma solo da quest’ultima e la seconda è che non saranno due le serate ma tre proprio come aveva auspicato Pier Silvio Berlusconi: “Le serate sono due, ma spero in tre”

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto è incinta?/ Spunta la foto col pancione, fan in visibilio per lei e Brando

Pier Silvio Berlusconi sullo Speciale Amici-Verissimo: com’è nato l’idea dello speciale

C’è grande attesa, dunque, per lo Speciale Amici-Verissimo mentre durante la presentazione dei palinsesti Pier Silvio Berlusconi ha svelato com’è nata l’idea, tutto è nato da una telefonata tra i due: “Le ho detto che è realmente importante il successo di Amici, e che non si parla solo di prodotto televisivo di grande successo, Maria sta scrivendo l’ultimo pezzo della musica moderna italiana, e che bisognerebbe celebrarla.” Mentre l’idea che alla conduzione ci sia Silvia Toffanin è venuta proprio alla De Filippi: “Maria si è detta d’accordo con me ha sottolineato che sarebbe bello anche per i suoi talenti, ma che naturalmente non poteva celebrarli lei, così a lei è venuta l’idea di coinvolgere Silvia Toffanin. Le serate sono due, ma spero in tre”