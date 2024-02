Mirko Brunetti: “Io e Perla Vatiero insieme per contratto? Vi dico due cose”/ Duro sfogo sui social

Mirko Brunetti replica alle critiche per il ritorno con Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di voler dare una seconda possibilità alla loro storia. Dopo aver convissuto nella casa del Grande Fratello 2023 ed essersi, poi, allontanati, hanno capito di amarsi ancora e di voler tornare insieme. Un momento che i Perletti ovvero i fan di Mirko e Perla, aspettavano da tempo e che hanno accolto con gioia, Tuttavia, la scelta di Mirko di tornare nuovamente con Perla ha anche scatenato alcune critiche a cui, oggi, Mirko ha deciso di rispondere. Di fronte a chi lo accusa di aver deciso di tornare con Perla “per soldi e contratti”, Mirko non ci sta e, attraverso una serie di Instagram Storie, replica duramente zittendo tutti gli haters.

“Allora, io questi giorni sono stato sono stato in silenzio però penso che sia il momento che dica un attimo due cose. Allora io sono una persona che le critiche le accetta e le continuate ad accettare perché è giusto che sia così. A me non interessa che qualcuno in questo momento o nella vita in generale mi possa mi possa credere, anche perché comunque il gossip fa parte di di questo di questo mondo, Diciamo che c’è una differenza però, alcune persone scambiano l’informazione con la diffamazione e io penso che quella sia una cosa veramente veramente orribile, perché sto ricevendo da alcuni personaggi delle parole veramente brutte”, le parole di Mirko.

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti, nel suo sfogo, ribadisce di accettare le critiche, ma di non condividere i commenti cattivi dietro i quali riconosce “odio”. “Mi sembra quasi una forma d’odio. Io sono sempre aperto al dialogo, ma in privato, ripeto, l’informazione è una cosa, ma nel momento in cui si parla di falsità, di contratti, di soldi, di complotti, allora quella diventa diffamazione, soprattutto nel momento in cui viene data per certa la cosa senza prova”, aggiunge Mirko.

“Perché non sono io che devo dare delle prove ma le prove le deve portare chi mi accusa e non io che mi devo difendere, perché funziona così, sennò il mondo gira al contrario, quella si chiama diffamazione, io non voglio arrivare a fare cose che in vita mia non ho non ho mai fatto, ma se continua questo odio e questo accanimento sarò sarò costretto a usare o un pugno duro”, conclude.

