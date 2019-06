MARCELLA BELLA/ Il fratello Gianni: l’ictus e la gelosia (Il meglio di Domenica in)

50 anni di musica festeggiati da poco e Marcella Bella ha scelto di premiare tutti gli ammiratori con un nuovo singolo. A fine maggio è stato rilasciato infatti il brano “Ti mangerei” grazie alla produzione della Azzurra Music e alla scrittura dei due fratelli Antonio e Rosario Bella. La canzone fa parte tra l’altro della super raccolta 50 anni di Bella Musica che l’artista siciliana ha distribuito appena due giorni fa. Un cofanetto da non perdere, soprattutto perché all’interno è presente un doppio CD live, grazie al concertone che lo scorso 15 aprile l’ha vista salire sul palcoscenico del Teatro Brancaccio di Roma. Al suo fianco non solo l’orchestra sinfonica composta da venti elementi, ma anche gli indimenticabili amici Fausto Leali, Donatella Rettore e Silvia Salemi e altrettanti duetti. Il prossimo instore della cantante è previsto per il 4 giugno, presso la Discoteca Laziale di Roma. I fan di Marcella Bella non dovranno però attendere molto prima di rivederla sul piccolo schermo, grazie allo speciale Domenica In… il meglio di, in onda oggi.

MARCELLA BELLA, L’OCCASIONE SFUMATA DI SANREMO

La prima puntata comprenderà infatti l’incontro avvenuto fra l’artista e la padrona di casa lo scorso novembre, quando Marcella si è unita al fratello Gianni Bella per regalare al pubblico uno dei momenti più interessanti del programma di Rai 1. Soprattutto per quel ballo che li ha uniti in centro allo studio, in grado di commuovere chiunque abbia avuto la fortuna di ammirarli in diretta. Marcella Bella ci aveva sperato fino all’ultimo e aveva annunciato la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2019 proprio durante la sua partecipazione a Domenica In. In quel momento però sia l’artista che il fratello Gianni Bella hanno deciso di non rivelare il titolo del brano, forse per scaramanzia, forse perché già ipotizzavano una possibile esclusione. Un amore speciale non è riuscita a superare lo scoglio del direttore artistico Claudio Baglioni, nonostante l’approvazione del patron Ferdinando Salzano.

IL PENSIERO PER IL FRATELLO GIANNI BELLA

Nuvole nere piombate sulla kermesse italiana e uno stop alla cantante, che non è riuscita così a portare a Sanremo l’ultima fatica dell’amato fratello. “Ha sempre pensato di non riuscire più a scrivere canzoni”, dice a Mara Venier diversi mesi prima della rivelazione. Gianni infatti temeva che l’ictus che lo ha colpito nel 2010 gli avrebbe chiuso per sempre le porte della musica. “Gli ho ordinato di non dare le sue canzoni ad altre donne”, aggiunge poi dopo diverse clip di ricordi e tante emozioni. In realtà il suo rammarico riguarda L’emozione non ha voce, che Gianni ha scelto di regalare ad Adriano Celentano.



