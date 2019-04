Marcella Bella/ “Red Canzian? Non ricordo più quel flirt…” (Vieni da me)

Marcella Bella ospite di “Vieni da me” oggi. Prima di partire con il tour teatrale “50 anni di Bella Musica”, la cantante si è raccontata nello studio di Caterina Balivo. E lo ha fatto attraverso le domande al buio della conduttrice. «Se ho mai pensato di essere più brava di altre colleghe? Siamo tutte brave, ognuno ha la sua bravura e la sua personalità. Sta al pubblico dirlo…». Marcella Bella si è detta pronta ad affrontare nuovi stili musicali: «Prima o poi farò il rap o il trap. A me piace cantare la bella melodia italiana, non parlare». Sulla polemica a “Ora o mai più” con Red Canzian spiega: «Io ho parlato di una canzone, lui è andato sul personale. Avrei potuto dire tante cose di lui, ma non si fa questo. Poteva dire che le mie canzoni non gli piacciono, non andare sul personale. Sì, mi ha dato fastidio». A proposito del loro flirt ha chiarito: «Il tempo delle mele… Dopo mi sono veramente innamorata, quindi ho cancellato tutti i flirt e quelle poche cose che ci sono state». Marcella Bella comunque dice di aver voltato pagina.

MARCELLA BELLA A VIENI DA ME: QUEL FLIRT CON RED CANZIAN…

Marcella Bella ha smentito poi di avere contatti con Red Canzian: «Per dirci cosa? Dai. Lui ha una moglie e figli. Io ho figli e un grande amore da 40 anni». E allora si parla del marito Mario Merello: «Lavoro da 50 anni, quindi l’interesse per mio marito è sincero». E sullo yacht regalato quando aveva 40 anni: «Non ce l’ho più, ho preferito una casa al mare». La cantante ha poi presentato la tournée teatrale che partirà il 15 aprile dal Teatro Brancaccio di Roma. Lo spettacolo ripercorrerà la carriera artistica di Marcella Bella con le persone che hanno segnato il suo percorso musicale. Dalla prima serata, nella quale saranno accompagnata daverranno estratti un dvd e un cd live con l’etichetta Azzurra Records. «Io sono ipercritica su me stessa: non mi piaccio mai, penso che potrei cantare sempre meglio, potrei essere più dolce… Io ho un animo dolce, ma essendo nata sotto l’Etna, sono anche passionale».

