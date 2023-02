Marcella Bella: “Voglio tornare in gara a Sanremo”/ “Mike Bongiorno mi scoprì”

Marcella Bella è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. La cantante, nel corso dell’intervista, ha rivelato di avere fatto pace con la parola “nonna” (“Ormai guai a chi mi tocca i miei nipoti!”) e, per quanto concerne la sua carriera, i suoi genitori erano “divisi”. Infatti, “mia mamma non voleva che io cantassi, non era d’accordo perché ero l’unica femmina con tre fratelli maschi e mi voleva accanto a sé. Invece, mio papà mi portava sempre in giro a fare i concorsi e io, quasi sempre, tornavo a casa con una coppa”.

Fu però la mamma di Marcella Bella ad accompagnarla al primo provino a Milano, che “mi organizzò peraltro Mike Bongiorno, il quale mi aveva sentito cantare in Sicilia. Io ero molto tranquilla: ho cantato e mi hanno fatto il contratto”.

MARCELLA BELLA: “SOGNAVO IL FESTIVAL DI SANREMO”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Marcella Bella ha parlato anche di “Montagne Verdi”: “Fu mio fratello Gianni a scriverla assieme al grande Bigazzi, che ricordo sempre con tanto affetto. Mi aspettavo una canzone passionale e importante vocalmente: lo guardai e gli dissi che volevo andare a Sanremo, non allo Zecchino d’Oro! Sin da piccola io sognavo il Festival e dicevo che ci sarei andata. Alla fine ce l’ho fatta e vi ho partecipato tante volte”.

Andare all’Ariston “è un’emozione adrenalinica: un attimo prima hai il panico, ti dimentichi completamente il testo. Poi sali sul palco, impugni il microfono, vedi il pubblico e ti senti subito a tuo agio. Mi sarebbe piaciuto anche andare quest’anno a Sanremo: avevo presentato un brano, ma io penso sempre che, se non era l’anno giusto, magari quello buono sarà il prossimo. Mi piace mettermi in gioco e ho qualche canzone bella e nuova nel cassetto che vorrei fare sentire”.

