Marcella Bonifacio e Giulia Provvedi, durissima lite/ La mamma di Greta Rossetti perde le staffe

Marcella Bonifacio e Giulia Provvedi: lite furibonda

Marcella Bonifacio è stata ospite di Casa SDL dove si è ritrovata a discutere con Giulia Provvedi, opinionista del format. In collegamento, Giulia Provvedi ha subito commentato le mosse social di Marcello Bonifacio criticando duramente i suoi atteggiamenti. “Stai rovinando il percorso di tua figlia. I tuoi video sono di un egocentrismo patetico e di una cattiveria importante. Sarebbe carino che da madre ti facessi due domande sui tuoi comportamenti”, ha commentato la Provvedi scatenando la rabbia della mamma di Greta Rossetti.

“Continua a far la papera. Tu sei limitata come i fandom. Un giorno capirai e sarà troppo tardi. Continui ad attaccare la persona sbagliata!”, la risposta della mamma di Greta e la Provvedi ha ribattuto – “Io sono limitata? Devi moderare i termini con me perché io non sono una tua amica. Hai fatto una figura terrificante, sei patetica. Sei un egocentrica patetica prendendo la scena di tua figlia”.

Giulia Provvedi attacca la mamma di Greta Rossetti

Secondo Giulia Provvedi, Marcella Bonifacio avrebbe un desiderio di popolarità che la spingerebbe ad agire sui social scatenando numerose polemiche. “Vuoi diventare un personaggio pubblico e le stai provando tutte… sei agghiacciante. Sua figlia le ha chiesto di mettersi da parte, cosa che tu non ha fatto! Hai fatto una figura indecente. Fatti un esame di coscienza perché sei imbarazzante. Devi calare le ali perché quando finirà il Grande Fratello il tuo nome se lo dimenticheranno tutti”, ha sbottato Giulia.

“Faccio le storie facendo i conati di vomito contro mia figlia? E’ il mio lavoro questo. Sei curiosa di sapere cosa faccio io? Ci vorrà un po’ di tempo. Sei una bambina!”, la replica della mamma di Greta. Infine, sull’ipotesi di prendere un caffè insieme, la Provvedi ha detto: “Un caffè insieme? Non voglio niente che mi porti il malocchio” – e la mamma di Greta ha concluso così – “La prossima volta mi porto una collana di aglio contro i tuoi malocchi. Sei una perfida. Hai parlato di malocchio, vergognati!”.

