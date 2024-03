Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti contro Sergio D’Ottavi/ Nuovo attacco: fatale una nomination

Marcella Bonifacio contro Sergio D’Ottavi

Marcella Bonifaci, la mamma di Greta Rossetti, torna a puntare il dito contro Sergio D’Ottavi. Nella casa del Grande Fratello, dopo qualche dubbio, Greta si è lasciata andare baciando Sergio con cui è nato un feeling speciale. Feeling che, però, la mamma della Rossetti non vede di buon occhio e, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, è tornata a puntare il dito contro il gieffino, reo di aver nominato per la finale Massimiliano Varrese preferendolo alla stessa Greta.

Marcella Bonifacio choc sulla figlia Greta Rossetti: "Morrone? Ha fatto bene a lasciarla"/ "Deve maturare"

“Io non sbaglio mai, avete visto il vostro Gaspare (Sergio, ndr) che doveva salvare Greta, lei ha salvato lui, ma Gaspare non ha salvato Greta. Cosa vi capire? che io o ho sempre ragione. Greta spero che il televoto flash ti faccia uscire. Scappa, scappa“, le parole di Marcella. Anche Greta, tuttavia, non ha nascosto la propria delusione per il gesto di Sergio.

Grande fratello: Massimiliano Varrese é il terzo finalista ed é bufera nel web/ Elenoire Ferruzzi: "Pilotato?

Marcella Bonifacio: la sua verità su Sergio D’Ottavi

Da quando Greta Rossetti è entrata nella casa del Grande fratello 2024, la madre Marcella Bonifacio, ha rilasciato diverse interviste in cui commenta l’avventura della figlia e il suo rapporto con gli altri concorrenti. Ai microfoni di Fanpage, così, la mamma di Greta è tornata su Sergio D’Ottavi e sull’atteggiamento che ha con Greta esprimendo nuovamente il proprio disappunto.

“Per quanto riguarda Sergio posso dire che non mi ha convinto. C’è stato un momento – ci sono anche dei video – in cui era con Stefano Miele e Beatrice Luzzi in piscina e, con la sua spavalderia, diceva che per quanto riguarda Greta si sarebbe divertito. Io l’ho visto come un complotto, credo sia nata così e che poi successivamente abbia davvero apprezzato Greta. Ci sono altri video che mostrano Sergio spingere continuamente Greta affinché entri nel suo letto. Come se fosse il tentativo di costruire una dinamica in complotto con Stefano e Beatrice“, ha detto.

Oriana Marzoli dimentica Daniele Dal Moro con Cristiano Iovino?/ La confessione dell'ex Grande fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA