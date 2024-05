Marcella Bonifacio sbotta con i fan di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi/ “Come vi viene in mente di…”

Marcello Bonifacio sbotta sui social: il motivo dello sfogo della mamma di Greta Rossetti

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, è sempre molto presente sui social condividendo foto e video dei momenti che trascorre insieme alla figlia. Dopo aver superato i dubbi iniziali, la mamma di Greta è sempre più contenta del rapporto tra la figlia e Sergio D’Ottavi che, dopo essersi piaciuti nella casa del Grande Fratello 2024, continuano a portare avanti la storia ed oggi sono sempre più innamorati e sereni. Nonostante non vivano nella stessa città, Greta e Sergio trascorrono molto tempo insieme. Dopo alcuni giorni trascorsi a Roma, Greta è tornata a Milano e con lei anche Sergio che è sempre più presente anche a casa della mamma della fidanzata.

Tra Marcella Boniafio e Sergio D’Ottavi si è instaurato un rapporto di complicità. Quando sono insieme, infatti, condividono spesso storie in cui scherzano e si stuzzicano tra loro. Proprio tali contenuti, tuttavia, hanno scatenato la reazione di una parte dei “Sergetti”, questo il nome dei fan di Greta e Sergio a cui Marcella ha risposto prontamente.

Lo sfogo di Marcella Bonifacio contro i fan di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

Con una storia pubblicata su Instagram, Marcella Bonifacio ha puntato il dito contro alcuni fan di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. “C’è qualche sergetto pazzo. Come vi viene in mente di dire che voglio prendere il posto di Greta con Sergio che è un bambino? Io ho un compagno, ieri sera stavamo scherzano e Greta non era arrabbiata”, sbotta sui social la mamma di Greta.

Uno sfogo duro e giusto quello della mamma di Greta che ha messo immediatamente a tacere tutte le voci sottolineando la complicità che è riuscita a creare con Sergio che è stato accolto immediatamente in famiglia come testimonia anche la festa in famiglia fatta per il compleanno della sorella di Greta.

