Marcella, mamma Greta Rossetti choc/ “La questione gravidanza? Mirko non ha usato precauzione con lei e…”

Mamma di Greta Rossetti conferma che Mirko volesse un bambino da sua figlia

Nelle scorse settimane, Greta Rossetti aveva fatto dichiarazioni choc su Mirko Brunetti parlando di ‘cose pesanti’ che l’ex gieffino avrebbe fatto e detto. In particolare, l’ex tentatrice si è riferita al desiderio di lui di avere un figlio con lei; dichiarazione che Mirko ha smentito in puntata.

La mamma di Greta, Marcella Bonifacio, ai microfoni di Casa SDL, ha aggiunto dei dettagli inediti alle dichiarazioni della figlia. La donna ha dichiarato che Mirko non avrebbe usato precauzione durante i rapporti con l’ex tentatrice proprio per avere un bambino: “Il discorso della gravidanza, che non era una gravidanza ma era aver avuto un “avvicinamento” senza protezione, perché non l’ha detto? Il discorso era molto privato e sull’aver passato dei momenti insieme senza protezione. Mentre hanno passato questi momenti da soli, lui non ha usato precauzioni. Lei gli ha detto: “Ma che cavolo stai facendo?”. E lui le ha detto: “Così io mi prenderò anche le responsabilità se dovessi mai rimanere incinta“.

Mamma di Greta Rossetti: “Mirko ha detto che si sarebbe preso le sue responsabilità”

Marcella Bonifacio ha poi condito il suo racconto, a Casa SDL, con particolari piuttosto interessanti: “Poi perché non l’ha ammesso e poi l’ha detto a Verissimo? Nella live, il giorno in cui è uscito, ha detto: “No ragazzi, non è assolutamente vero, si sta inventando tutto”. Io non sapevo in realtà, quando ho visto la puntata di quel sabato ho chiesto spiegazione a mia figlia Lorena. ”

La madre di Greta Rossetti ha concluso: “E lei mi ha detto: “Sì perché lui è andato lungo e le ha detto che si sarebbe preso le sue responsabilità per farle vedere il suo amore, lo avrebbe anche tenuto”. Come mai Greta poi si è rimangiata tutto? Quella sera, che c’è stato il confronto con Perla, lei ha smentito ma ancora non ho capito perché l’ha fatto. Probabilmente perché dentro le hanno detto qualcosa, ma poi l’ha rispiegato Greta, si vede nelle puntate dopo, nelle live“.

