Marcello Cirillo: “Vittima di una truffa informatica”/ “Perseguitato, un incubo!”

Dopo giorni tra polizia postale e difficoltà, Marcello Cirillo ha finalmente ripreso possesso del suo profilo Instagram. Il conduttore e musicista ha vissuto momenti molto complicati, un “vero e proprio incubo”, come lui stesso ha fatto sapere, finendo al centro di una truffa. Ma com’è riuscito a riappropriarsi del suo profilo? Cirillo lo ha raccontato in diretta su RTL 102.5 News al collega Francesco Fredella, svelando cosa ha poi trovato una volta riottenuto l’accesso su Instagram.

“Hanno utilizzato il mio account per fare queste truffe informatiche con migliaia di persone, quindi ci sono migliaia di messaggi nei quali loro si spacciano per il team di Instagram e se tu ci caschi entri nell’incubo come sono entrato io.” ha svelato il noto conduttore, spiegando poi di essere stato letteralmente tormentato con telefonate a tutte le ore del giorno e della notte.

Marcello Cirillo vittima di una truffa su Instagram: “Giustizia è stata fatta!”

“Quando Instagram li ha bloccati questi truffatori, ho ricevuto decine di telefonate e messaggi sul mio telefonino, – ha infatti raccontato Marcello Cirillo in radio – evidentemente loro sono riusciti a reperirlo, chiedendomi dei codici che Instagram mi mandava. Ovviamente io non glieli davo e loro continuavano a chiamarmi, giorno e notte, dicendomi che se avessi dato loro i miei codici mi avrebbero ridato l’account.” Una truffa informatica vera e propria, dunque, che è stata per Cirillo “un incubo, non lo auguro a nessuno.” Nessuna richiesta di denaro, tuttavia, “perché io sono andato alla polizia postale a denunciarli”, ha spiegato. Per fortuna, dunque, tutto è bene quel che finisce bene: “Sono molto contento, mi sono sentito un po’ perseguitato ma ora giustizia è stata fatta, questi signori sono stati bloccati e io sono tornato a parlare con i miei follower.”

