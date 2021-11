Marcello e Jessica, Uomini e Donne/ “Voglio vederti brillare”: lui piange

Dopo il momento dedicato a Ida Platano e Diego Tavani, Maria De Filippi, cambia argomento chiamando al centro dello studio di Uomini e Donne Marcello e Jessica. “La prima sera è stata più leggera condita anche da un bacio mentre la seconda sera è stata più introspettiva nel senso che sono stato analizzato dalla dottoressa. Ci siamo divertiti. Lei era interessata a conoscere qualcosa di me. E’ stata una serata più pesante, ma positiva”, spiega Marcello. Jessica conferma di stare davvero bene con Marcello a cui decide di leggere una bellissima lettera con cui esprime i propri sentimenti e che fa emozionare Marcello che, dopo la fine della storia con Ida Platano, non si aspettava di provare dei sentimenti forti in una sola settimana.

“Le tue lacrime mi hanno fatto pensare a quanto, anche per me, non sia stato facile imparare a conoscermi e scoprire chi sono. La vita è un dono prezioso ed io la vivo con spensieratezza e allegria perchè ne ho capito il valore. Quando ti dico pensa di meno e vivi di più non è caso, ma è è perchè in te ci credo e ti voglio vedere brillare”, dice Jessica leggendo la lettera.

Le lacrime di Marcello a Uomini e Donne per Jessica

Dopo un ballo, Marcello non riesce a trattenere l’emozione e, su invito di Maria De Filippi, prova ad esternare ciò che sta provando. “Lei, in una settimana, mi ha sorpreso. Sta provando a leggermi dentro, non mi sta giudicando. Coglie tutte le mie fragilità e debolezze che sono tantissime”, ammette il cavaliere.

“Arrivo da un po’ di anni di ricostruzione come hanno fatto tanti, ma io patisco un po’ di più. Non ho mai pianto così tanto come da quando sto qua dentro“, aggiunge il cavaliere. “Faccio fatica ad affezionarmi alle persone. Ci provo, ci metto tutto me stesso e spero di arrivare alla persona con cui esco“, conclude Marcello.

