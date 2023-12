Marcello Messina e Jasna lasciano Uomini e Donne/ Dal colpo di fulmine alla scelta di andare via

Marcello Messina e Jasna lasciano Uomini e Donne

Dopo Emanuela e Marco Antonio, nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, lunedì 4 dicembre, un’altra coppia ha annunciato la decisione di lasciare definitivamente il programma. Marcello Messina e Jasna, infatti, hanno deciso di viversi fuori andando via dal programma insieme. Una scelta arrivata dopo un periodo di crisi della coppia che, nelle scorse puntate, aveva sorpreso tutti decidendo di mettere fine alla frequentazione. Oggi, però, nel corso della nuova frequentazione, come svelano le anticipazioni di Loreno Pugnaloni, è arrivata la decisione di andare via insieme.

Quella di Marcello e Jasna è una coppia che ha regalato emozioni al pubblico sin dalla prima serata trascorsa insieme. Il cavaliere e la dama del trono over, infatti, sin dal primo appuntamento, hanno ammesso di essere molto interessati l’uno all’altra al punto che lei l’ha definito subito “l’uomo ideale”. Prima dell’epilogo felice, però, non è mancato il momento difficile.

Marcello e Jasna: l’amore a Uomini e Donne

Parole e gesti importanti per Marcello Messina e Jasna che, dopo essersi frequentati per diverse settimane, hanno fatto anche un passo importante. Il cavaliere, infatti, ha conosciuto la figlia di Jasna su richiesta esplicita della ragazza. Dopo quel momento, tuttavia, la coppia ha affrontato una fase delicata per la scelta di lui di chiudere la frequentazione.

Una decisione che, tuttavia, non sembrava definitiva. I due, infatti, si sono ritrovati e, dopo essersi riavvicinati e aver capito di voler stare insieme, nello studio dove si sono conosciuti e piaciuti, hanno annunciato la scelta di andare via insieme dal programma.

