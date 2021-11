Marcello Messina lascia Uomini e Donne?/ Lite con Armando Incarnato: “Bugiardo”

La decisione di Marcello Messina di lasciare Uomini e Donne scatena la reazione di Armando Incarnato. “Chissà come mai ha deciso di andare via. Sui social dovevo mettere le tue foto in vacanza”, sbotta Armando Incarnato dopo aver ascoltato la decisione di Marcello di lasciare Uomini e Donne. “Sono passato per quello che inventava, che non era andato in vacanza e poi spuntano le foto. Se mi dai il permesso la posto sui social la tua foto così la tua bella faccia finisce. Dire ad un uomo che non è un uomo è un insulto detto da una persona come te”, aggiunge ancora il cavaliere napoletano.Marcello invita così Armando a mostrare le foto in questione. “Se mi dovessi riconoscere in quelle foto ti chiederò scusa”, conclude (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Marcello Messina annuncia l’addio a Uomini e Donne

Colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne. Marcello Messina e Jessica, dopo un inizio promettente, annunciano la fine della conoscenza. La dama spiega di voler accanto un uomo deciso e sicuro e di non averlo incontrato in Marcello. Dopo un confronto, Marcello conosce tre nuove signore. Durante la presentazione di Daniela, Armando Incarnato s’inserisce nella conversazione puntando il dito contro Marcello. “Mi chiedo cosa vedono da casa. Cercano un uomo e vengono qui per lui che non fa che piangere”, sbotta il cavaliere napoletano. “Ci chiediamo la stessa cosa quando vengono per te”, replica Gianni Sperti. “Sono mesi che non arriva nessuno per me”, ribatte ancora Armando. Marcello, dopo la presentazione delle tre signore, decide di non farle restare. “Non faccio fermare nessuno per il semplice fatto che non mi fermo neanch’io”, annuncia. “Sono caduto in provocazioni in cui un uomo della mia età non dovrebbe cadere”, conclude (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Marcello Messina, confronto con Jessica

Marcello Messina torna protagonista di Uomini e Donne con la sua conoscenza con Jessica. Il cavaliere sta continuano a frequentare la dama giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere Marcello. Dopo i primi appuntamenti, la conoscenza procede a gonfie vele al punto da che il cavaliere ha deciso di non conoscere altre persone per dedicarsi esclusivamente a Jessica. Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Marcello tornerà al centro dello studio per raccontare l’evoluzione della sua frequentazione con Jessica.

Il momento clou della parte della puntata dedicata a Marcello, tuttavia, arriverà quando Armando Incarnato punterà il dito contro Marcello. Già in passato, Armando e Marcello hanno discusso quando quest’ultimo frequentava Ida Platano. Cosa accadrà oggi?

Marcello Messina e Armando Incarnato, lite durissima a Uomini e Donne

Armando Incarnato, come svelano le talpe del Vicolo delle news, accuserà Marcello di essere un bugiardo e di essere stato in vacanza la scorsa estate. Vacanza che, secondo la segnalazione ricevuta da Armando, avrebbe visto anche la presenza dell’ex fidanzata di cui sarebbe ancora invaghito.

Tra i due cavalieri scoppierà un durissimo litigio che coinvolgerà gli altri protagonisti, in primis Gianni Sperti e Tina Cipollari. Al termine dello scontro, la segnalazione di Armando, pare concludersi con un nulla di fatto. Tutti, infatti, compreso Gianni, crederanno alla versione di Marcello.



