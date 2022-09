Marcello Molfino e Delfina Delettrez/ Chi è l’ex marito e l’ex moglie di Francesca Barra e Claudio Santamaria

Francesca Barra e Claudio Santamaria, prima di sposarsi, hanno avuto entrambi delle relazioni importanti: i loro ex storici, in tal senso, sono rispettivamente Marcello Molfino e Delfina Delettrez Fendi. In entrambi i casi le unioni hanno dato alla luce dei figli.

Per quanto riguarda la giornalista, Francesca Barra è stata sposata con Marcello Molfino dal 2005 al 2016. Dell’uomo non si sa molto, dato che tiene tanto alla sua privacy. Le uniche notizie su di lui arrivano dal curriculum. È laureato in scienze ambientali all’Università degli Studi di Milano Bicocca. Anche lui, dopo avere svolto un master, ha però iniziato a lavorare nel mondo della televisione e dell’editoria. Attualmente è Project Manager per La Gazzetta dello Sport, ma in passato è stato anche Channel Manager per la Gazzetta TV, per Dove TV e per Caccia e Pesca. I due, durante il matrimonio, hanno avuto tre figli, Renato, Emma Angelina e Greta.

Per quanto riguarda Claudio Santamaria, invece, la ex storica è Delfina Delettrez Fendi. L’attore e l’ereditiera del celebre marchio di moda, figlia della nota stilista Silvia Venturini Fendi, hanno avuto una relazione importante, anche se non si sono mai sposati. Dalla loro unione, nel 2007, è nata la figlia Emma. In quel periodo la donna era appena ventenne, mentre lui aveva una decina di anni in più. L’amore è alcuni anni dopo finito, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che li definiscono “fraterni”.

Anche Delfina si è rifatta una vita dopo la separazione, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista professionale. È infatti una affermata designer, che ha fondato il suo omonimo brand, con sede in Via Monserrato a Roma, e ha una relazione con Nico Vascellari, art & music performer della scuola creativa dell’artista serba Marina Abramovic, da cui ha avuto due gemelli.

