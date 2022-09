Marcello Sacchetta sbarca su Rai 2 e “minaccia “Stefano De Martino?/É “guerra” social

Marcello Sacchetta e i rapporti con Stefano De Martino, dopo il debutto ad Amici

Da un talent aperto al ballo e il canto come Amici di Maria De Filippi possono nascere talenti poliedrici e questo può dirsi il caso di Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, che dopo il successo raggiunto in TV prendendo parte al talent di Canale 5, si preparano a concorrere in casa Rai, imponendosi come rappresentanti della compagine promesse tra i conduttori TV. Il primo a debuttare nel ruolo di conduttore Rai é stato Stefano De Martino, dopo aver preso parte ad Amici come concorrente e poi ballerino professionista e giudice del serale. E ora Marcello Sacchetta sembra voler “minacciare” la roccaforte Rai che Stefano De Martino si é conquistato a fatica conseguendo importanti risultati in termini di ascolti TV con il debutto di conduttore a Stasera tutto é possibile su Rai 2. Questo perché proprio su Rai 2, il 12 settembre é previsto il via a Nudi per la vita, che vede alla conduzione Marcello Sacchetta in coppia con Mara Maionchi, con l’ex conduttore del daytime di Amici che non solo copre il ruolo di conduttore ma lavora anche nelle vesti di coreografo e direttore artistico per i balletti che vedranno i 12 concorrenti vip darsi alla nudità per incentivare le donazioni in aiuto alla prevenzione e la ricerca scientifica contro il cancro.

Insomma, Sacchetta potrebbe arginare in qualche modo il fenomeno Stefano De Martino in atto su Rai 2, ma come sono i rapporti intercorrenti tra i due ex Amici? Su Instagram spunta un dettaglio bollente che vedrebbe il rapporto tra i due non proprio idilliaco. Nel dettaglio Marcello e Stefano non si seguono su Instagram, eppure ora fanno parte entrambi della compagine dei conduttori colleghi in casa Rai: che quindi tiri aria di acredine tra i due? (aggiornamento di Serena Granato).

Marcello Sacchetta da ballerino di Amici a conduttore di “Nudi per la vita”

Marcello Sacchetta è pronto per la prima edizione di “Nudi per la vita“, il nuovo programma con Mara Maionchi trasmesso da lunedì 12 settembre in prima serata su Rai2. Una nuova avventura per l’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi che affiancherà la mitica Mara Maionchi in quello che si preannuncia uno dei programmi più attesi della seconda rete di viale Mazzini. Si tratta di un nuovo format televisivo in apparenza leggero, ma che invece è dedicato alla prevenzione medica, in particolare si concentrerà sulla profilassi del tumore al seno e alla prostata. Una bella avventura per l’ex volto noto di Amici di Maria De Filippi che pochi giorni fa è diventato papà per la prima volta del piccolo Romeo nato dall’amore con la compagnia Giulia Pauselli.

“30/08/22, ore 08:18, è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”. Con queste parole la coppia ha annunciato sui social la nascita del loro piccolo Romeo aggiungendo – “d’ora in avanti tu chiamami ‘Amore’, e io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato”.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono diventati genitori. Il 30 agosto, infatti, è nato il figlio Romeo Maria che i due hanno accolto con grande amore ed entusiasmo. “Quelli del Non si può spiegare! Anche noi finalmente nel club delle frasi fatte, eppure è così… fa ridere ma qualsiasi tentativo di descrizione risulterebbe banale, non all’altezza di questa immensa emozione!”, ha scritto la coppia sui social che poco dopo ha rassicurato i tantissimi fan – “siamo tornati a casa, stiamo bene, anzi benissimo! Pieni di luce ed energia nuova, e appena sarà tempo ci piacerebbe raccontare la nostra esperienza per dare tanta forza e positività a tutti i futuri genitori in procinto di conoscere i loro cuccioli!”.

Proprio Marcello Sacchetta, poco prima della nascita del figlio, sui social aveva condiviso le sue emozioni nel diventare papà: “ti abbiamo portato nella nostra isola del cuore per farti vivere la magia che proviamo ogni volta che veniamo qui… ti abbiamo immaginato ogni istante tra noi”.











