Marcello Sacchetta torna ad Amici come giudice esterno/ “Nessuna rottura con Maria…”

Nella nuova puntata del pomeridiano di “Amici” assistiamo al ritorno di Marcello Sacchetta. Il ballerino, ex professionista e concorrente della trasmissione, giudicherà la sfida di ballo di Guido. Un ritorno inaspettato, che ha reso molto i felici i fan del programma. Proprio lo scorso settembre, Sacchetta aveva annunciato il suo addio al programma in un lungo post su Instagram: “Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici. Non è un addio, perché come succede in famiglia, quel posto lì mi fa sentire a casa e spero di poterci ritornare, ma crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi, ma soprattutto a me stesso, che sono diventato grande”.

Marcello Sacchetta aveva dichiarato di volersi mettere in gioco, cogliendo nuove sfide e opportunità. Poi, aveva aggiunto: “Ogni volta che ci si imbatte in un cambiamento c’è un rischio e il rischio ha sempre fatto parte del mio carattere, della follia artistica che arde in me, della curiosità che ho di esplorare e affrontare nuove esperienze”. Marcello Sacchetta è però tornato a casa, con grande emozione anche di Maria De Filippi.

Marcello Sacchetta commenta l’addio ad “Amici”: “Non c’è stata nessuna rottura ma…”

Marcello Sacchetta ha smentito la notizia di una rottura con la produzione del programma. In un’intervista a Diva e Donna, il ballerino ha infatti specificato di aver letto molte fake news in merito al suo addio al talent e ha voluto chiarire: “È stata una mia personalissima scelta…Sui siti e vari blog sono state riportate possibili rotture interne totalmente inesistenti. Ho voluto cominciare a camminare con le mie gambe facendo un salto nel vuoto”. Marcello ha anche raccontato qual è stata la reazione di Maria De Filippi alla sua decisione: “Era nell’aria… Maria ha capito la mia esigenza e mi ha fatto un grosso in bocca al lupo”. Marcello Sacchetta ha poi rivelato di avere come obiettivo quello di sfondare nel mondo della recitazione.

Marcello è fidanzato dal 2016 con Giulia Pauselli, anche lei ex concorrente e ballerina professionista ad “Amici”. I due sarebbero pronti a fare il grande passo di convolare a nozze e di diventare genitori. Il ballerino ha ammesso: “Le nozze? Presto. Ti dico la verità, le priorità sono diverse e una di queste è pensare a un futuro in tre. Poi chiaramente c’è il poter coronare il sogno e incorniciare il tutto attraverso il matrimonio, però abbiamo tanti tasselli da finire e ancora da comporre”.



