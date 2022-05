Marco Alabiso: “Ida Platano discorso chiuso”/ “A Uomini e Donne, con Riccardo…”

Marco Alabiso e l’addio a Uomini e donne

Marco Alabiso è il cavaliere che era arrivato a Uomini e Donne esclusivamente per conoscere Ida Platano. Il ritorno di Riccardo Guarnieri, però, ha cambiato tutto. Nonostante il feeling iniziale e un bacio, tra Marco ed Ida la conoscenza si è interrotta per scelta di Ida che ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Riccardo Guarnieri. Ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Marco ha così parlato del rapporto, ormai finito, con la Platano, svelando anche dei dettagli inediti dei loro appuntamenti.

“Ai miei occhi Ida era “strana”, diversa rispetto ai giorni passati e avevo capito che qualcosa non andava. Penso che Ida non abbia mai veramente smesso di volere Riccardo. E credo anche che potrebbe uscire con cinquantamila persone, ma penserà sempre a lui“, ha spiegato Marco che ha poi definito Ida “un discorso chiuso”.

Marco Alabiso, l’appuntamento con Ida Platano e il retroscena su Riccardo Guarnieri

Nel corso dell’intervista, Marco Alabiso ha raccontato di essere stato a cena in un locale che Ida Platano frequentava con Riccardo Guarnieri. In quello stesso luogo, pare, ci fosse stato anche un bacio tra Ida e Riccardo. Il tutto sarebbe venuto a galla per il saluto del cameriere che, rivolgendosi alla dama del trono over, le avrebbe detto: “Ciao Ida, è tanto che non ci vediamo, una volta venivi qui con Riccardo!”. Rimasti soli, Marco si sarebbe lasciato andare ad una battuta causando il cambiamento d’umore della Platano.

“Quando il cameriere se n’è andato le ho fatto una battuta sul fatto che, tra tutti i posti, lei avesse scelto proprio quello dove era solita andare con Riccardo! Parlando poi è anche venuto fuori che lei aveva baciato Riccardo quasi nello stesso luogo dove eravamo seduti noi. A quel punto era chiaro il perché del suo cambiamento d’umore. Può capitare di ritornare nei posti che si sono frequentati con degli ex, ma non mi sembra il caso di tornarci finché non si sono superate certe cose”, ha spiegato Marco convinto che Riccardo non provi niente per Ida.











