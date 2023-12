Marco Antonio dopo Uomini e Donne: “Emanuela? La storia va avanti ma non sono innamorato”/ “Avrei preferito…”

Marco Antonio Alessio: “A Uomini e Donne è tutto vero”, e svela come va con Emanuela Malavisi

Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne, provando a frequentarsi e conoscersi fuori dallo studio di Canale 5. Trascorse alcune settimane dall’addio al programma, l’ex cavaliere fa raccontato, in un’intervista rilasciata al Corriere Salentino, come procedono le cose tra loro, rispondendo anche al quesito che ancora tanti telespettatori del dating show si pongono: a Uomini e Donne è tutto vero?

“Le persone lì si piacciono davvero e si mettono realmente insieme, – ha detto allora Marco Antonio di Uomini e Donne – però dire che mi ha portato l’amore, oggi, sarebbe un po’ presto per dirlo.” La conoscenza con Emanuela dunque procede con cautela: “Sicuramente l’esperienza di Uomini e Donne mi ha fatto incontrare una donna che può avvicinarsi tanto a quello che potrebbe essere l’amore. Facciamo serate insieme, ma la lontananza non ci aiuta, perché lei è a 700 chilometri, però, appena possiamo, ci organizziamo e ci vediamo.” ha spiegato.

Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi stanno ancora insieme: “Però avrei preferito rimanere…”

Marco Antonio Alessio ha spiegato poi che concentrarsi su una sola dama a Uomini e Donne non è stato semplice per lui: “Le tentazioni sono tantissime. – ha ammesso – In quella trasmissione ho avuto la tentazione di uscire con un’altra donna del parterre. Poi mi sono pentito e sono tornato sui miei passi. Sono stato cattivello, quello sì, però sbagliando si impara!“.

L’ex cavaliere ha inoltre ammesso che sarebbe rimasto volentieri in studio ancora per qualche tempo: “Io avrei preferito rimanere ancora un po’, per avere delle certezze in più. Io ed Emanuela venivamo da un litigio importante e non eravamo ancora convinti di uscire come coppia. Comunque, è andata così e va bene lo stesso. Il nostro rapporto va avanti.”

