Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Lei: “un uomo d’altri tempi”

Marco Bacini e Federica Panicucci: dall’amicizia all’amore

Marco Bacini è il compagno di Federica Panicucci. Dopo il matrimonio finito con Dj Fargetta, la conduttrice ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore a cui è legata da diversi anni. Tra i due tutto è nato quasi per caso visto che l’imprenditore milanese, che lavora nell’ambito moda, prima era un suo carissimo amico. “Io e Marco ci siamo conosciuti perché mi piaceva la sua linea di abbigliamento” ha rivelato la conduttrice in un’intervista precisando – “ed essendo stato per anni manager di alcuni personaggi ospiti del mio programma, è nata un’amicizia che si è poi trasformata”. Bacini, proprietario di un noto marchio di moda “Rude is cool” ha lanciato proprio con la compagna un sodalizio professionale lanciando il marchio di t-shirt Let’s Bubble.

Un amore che prosegue a gonfie vele e che è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella vita della conduttrice di Mattino Cinque News reduce dalla fine di una importantissima storia d’amore. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere” – ha detto la Panicucci.

Federica Panicucci: “Marco Bacini? Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune”

Federica Panicucci e Marco Bacini sono più innamorati che mai. La conduttrice da diversi anni non si nasconde più, anzi quando durante le interviste racconta del suo compagno lo fa con parole di grande stima ed amore. “Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta” sono state le parole di Federica rilasciata al settimane Chi di Alfonso Signorini parlando della sua storia d’amore con l’imprenditore milanese.

Un amore che le ha cambiato la vita e che oggi vivono allo scoperto. “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio” ha detto orgogliosa Federica proprio nel salotto di Verissimo.











