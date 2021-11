Federica Panicucci, dedica in diretta al compagno Marco Bacini/ “Il mio amore…”

Federico Panicucci ha approfittato della diretta tv di stamane durante la puntata di Mattino 5, per fare gli auguri al suo compagno, Marco Bacini. Al termine del noto talk show mattiniero di casa Mediaset, la bella e brava presentatrice si è rivolta così alle telecamere, con tanto di bacio: “Il mio amore compie gli anni e volevo fare gli auguri a lui, a Marco ovviamente, tanti auguri”.

Un dolce messaggio che conferma quanto i due siano legati, e che giunge tra l’altro dopo quello pubblicato su Instagram sempre dalla stessa, dedicato a Marco Bacini: “Dove vuoi che vada senza te. Tu sei il mio posto nel mondo. Buon compleanno amore mio”, con tanto di cuore e alcuni recenti scatti dei due a Portofino. Per festeggiare il compleanno, la coppia ha deciso di passare un bel weekend a Cortina, ed è proprio uno scatto dalle montagne quello pubblicato da Marco “E oggi sono… 45!”, con uno splendido paesaggio sul fondo, con tanto di commento della conduttrice: “Ti amo”.

FEDERICA PANICUCCI, AUGURI IN DIRETTA A MARCO BACINI: L’AMORE A GONFIE VELE

Federica Panicucci era stata ospite lo scorso 3 ottobre di Verissimo proprio in compagnia del suo attuale fidanzato, e in quell’occasione aveva accennato alle future nozze: “La proposta non è ancora arrivata. Non si è ancora inginocchiato, e quello è d’obbligo. Vorremmo fare una grande festa, con le persone che ci vogliono bene, nel periodo estivo”. Quindi aveva aggiunto: “Se dovessi sposarmi, mi piacerebbe farlo in una data precisa. Ora dirti se è l’anno o il giorno non lo so, ma il 22 per noi è un numero speciale. Quindi ci siamo detti che, se dovesse essere, ci piacerebbe che sia nel 22 o di 22”.

A dicembre 2019, sempre a Verissimo, la conduttrice aveva spiegato: “Marco è il mio tutto, è un uomo che ogni giorno sceglie me. Mi è stato vicino in alcuni momenti molto importanti; per qualsiasi cosa lui c’è, non mi dà mai per scontata. Abbiamo cambiato radicalmente le nostre vite per stare insieme; siamo stati uno tsunami nelle vite dell’altro”. Le aveva fatto eco la sua dolce metà, che aveva spiegato: “Federica è una donna unica, fuori dal comune, non avevo mai conosciuto nessuna così prima d’ora”.



