Marco Baruffaldi, chi è il volto di Tu si que vales/ “Il bullismo è fortemente presente, bisogna denunciare”

Nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera di Francesca Fialdini sarà ospite Marco Baruffaldi, musicista affetto da sindrome di Down che si batte contro bullismo e pregiudizi. Volto di Tu si que vales, è stato spesso vittima di violenze da parte dei suoi coetanei a causa della sua condizione.

“Vedi questa cicatrice sul sopracciglio destro? Ce l’ho dai tempi della scuola materna: un compagno mi ha dato un calcio puntando alla fronte, mi ha rotto gli occhiali da vista e una scheggia della lente ha lasciato questo segno” dichiarava al Corriere della Sera. E’ stato grazie alla musica che Baruffaldi è riuscito a superare lo scoglio del pregiudizio: “Il bullismo è fortemente presente e c’è molto bisogno di denunciare. Alcune domande che mi rivolgono sono dei segnali“.

Marco Baruffaldi chi è il musicista che combatte bullismo e pregiudizi

Marco Baruffaldi, musicista affetto da sindrome di Down, ha fatto dell’attivismo la sua ragione di vita passando soprattutto dalla musica: “L’obiettivo è invece di organizzare un “Sanremo diverso”, che segue il progetto del nostro comitato Diversamente abili diversamente arte: permettere ad artisti diversamente abili di esporre le proprie opere” ha svelato al Corriere della Sera.

E ancora: “Anche in questo caso l’intento, grazie al coinvolgimento di un produttore televisivo, sarà quello di dare spazio a cantanti diversamente abili, come lo saranno anche i membri del coro e i ballerini del corpo di ballo. L’appuntamento si dovrebbe tenere in contemporanea con il festival di Sanremo e le candidature si apriranno a breve scrivendo a video@sanremoabili.it. Tutte le canzoni, poi, verranno probabilmente tradotte nella lingua dei segni”. Progetto che ha, infatti, visto la luce durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024 in cui sono state tradotte le canzoni appunto nel linguaggio dei segni.

