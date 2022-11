Marco Bellavia, “Antonino non ha rispetto per le donne”/ “Ha illuso Oriana e…”

Marco Bellavia stronca Antonino Spinalbese: “Non ha rispetto…”

Marco Bellavia è stato ospite del Grande Fratello Vip Party. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato l’atteggiamento di Antonino Spinalbese con Ginevra Lamborghini. Dall’inizio di questa edizione, sembrava che tra Antonino e Ginevra fosse nata una bella intesa. Poi però dopo l’espulsione di Ginevra dalla casa, Antonino ha trovato compagnia in altre donne. Marco Bellavia ha dichiarato di aver soprannominato Antonino il Telegattone: “Fa il gatto morto con tutte. Lui ha fatto il gatto morto con Ginevra, con Giaele e poi con Oriana. Poi le ha mollate tutte così”. Bellavia rincara la dose: “Antonino non ha rispetto né nei confronti delle donne né nei confronti degli altri concorrenti che sono con lui nella casa”.

GF Vip, Anna Pettinelli stronca Antonino Spinalbese/ "Narcisista patologico"

Pierpaolo Pretelli interviene asserendo che tra le tre Oriana sarebbe dovuta andare più cauta dopo aver visto il trattamento che Spinalbese aveva riservato alle a Ginevra e Giaele. Marco Bellavia però non è d’accordo e dice: “Oriana è entrata in una situazione che si era avviata da 50 giorni. Forse in Antonino aveva trovato una persona che la potesse difendere dagli attacchi che aveva ricevuto dagli altri”. Bellavia spiega di aver visto Oriana molto sincera con Antonino: “Non credo lei abbia giocato con lui. E’ rimasta delusa da una persona che l’ha prima illusa e poi abbandonata”.

GF Vip, Oriana delusa da Antonino/ "Qui l'unico che non ha tatto sei tu!"

Perché Marco Bellavia ha abbandonato la tv?

Marco Bellavia è stato di recente ospite a Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuto in studio con il figlio Filippo. Marco ha raccontato di avere ottimi rapporti con Elena Travaglia, la madre di Filippo. Quando si sono lasciati, Filippo aveva 1 anno e mezzo ed è stato allora che il conduttore ha deciso di abbandonare la tv per dedicarsi al figlio: “Sono rimasto a vivere nella cittadina in cui Filippo è cresciuto, ho sacrificato molto del mio lavoro per stargli vicino. Ho perso quel giro che avevo a Milano, ma ne è valsa la pena. Ho passato gli ultimi 15 anni a vivere per lui. Poi ad un certo punto ho deciso di farmi indietro per lasciargli i suoi spazi, ecco perché sono andato al GFVip”.

Antonino Spinalbese fa piangere Oriana al GF Vip/ Signorini punge: "Ora capisco meglio Belén!"

Silvia Toffanin l’ha poi punzecchiato sul rapporto con Pamela Prati. Marco Bellavia ha ammesso di avere tante corteggiatrici ma assicura: “Qualche corteggiatrice c’è, ma io sono occupato. Il mio cuore è promesso a Pamela. È una cosa in divenire, quando penso a lei mi batte il cuore”. Scatena l’ironia di Silvia Toffanin che lo stuzzica: “È un amore verissimo?”. Lui replica: “È verissimo, anche se fai quello sguardo”. La conduttrice lo rassicura: “Guarda che a me piace l’amore, se voi siete innamorati siamo solo felici per voi”, risponde.











© RIPRODUZIONE RISERVATA