GF Vip: Antonino Spinalbanese, la rivelazione su Belen/ “Se fossi rimasto con lei…”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: “Ecco come sarebbe andata…”

Le dirette del Grande Fratello Vip continuano a regalare inedite confessioni dei protagonisti in gioco, ultimo tra questi Antonino Spinalbese. Lo scorso pomeriggio infatti, parlando con Andrea Maestrelli, si è lasciato andare ad una considerazione rispetto al suo rapporto con Belen Rodriguez. La riflessione è stata rivolta principalmente a come sarebbe andata se non fosse mai arrivata la separazione dalla showgirl.

“Se non mi fossi lasciato sarei diventato un nonno e non un padre: nel senso che sarei stato 24 ore su 24 con la bimba, tutti i giorni e tutto il giorno con lei”. Queste le parole di Antonino Spinalbese, che poi aggiunge: “Non mi sarei goduto nulla di tutto il resto, ma non sarebbe stata una rinuncia sofferta, non sento il bisogno di altro: se fossi rimasto con la mia ex sarebbe andata sicuramente in questa maniera“. La riflessione dell’ex di Belen Rodriguez è chiaramente allusiva ai molteplici impegni della showgirl che, a suo dire, lo avrebbero portato ad accudire la piccola Luna Marì in maniera preponderante rispetto alla sua quotidianità.

Antonino Spinalbese e l’amore viscerale per Luna Marì

Antonino Spinalbese, sempre nel merito della sua riflessione dello scorso pomeriggio al GF Vip, parlando con Andrea Maestrelli, ha chiarito ulteriormente il suo pensiero forse per non lasciare che il suo giudizio venisse mal interpretato. “Allo stesso tempo ho capito che nella mia vita non ho bisogno di altro se non della mia bambina. Io adoro la mia topolina e mi basta lei e del resto mi importa relativamente. Voglio stare solo con lei e non me ne frega nulla”. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez spiega dunque come la sua non sia una recriminazione, anzi, i suoi bisogni sarebbero facilmente combaciati con la possibilità di passare buona parte del suo tempo con Luna Marì.

“Poi magari cambierà, ma ad oggi non è così e non mi interessa trovare una donna. Poi succederà ma ora non è la mia priorità: a 28 anni mi sento arrivato per le cose che desideravo. Sentivo che avrei fatto una famiglia e la mia bimba ce l’ho quindi non potrei chiedere di meglio”. Chiude così la riflessione sul suo presente Antonino Spinalbese, confermando quanto attualmente la sua vita sentimentale non rappresenti una priorità.











