Marco Bellavia: “Quando é troppo, é troppo…”/ L’attacco a Massimiliano Varrese del Grande Fratello 2023

Alex Belli e Marco Bellavia intervengono sulla competizione Beatrice Lucci vs Massimiliano Varrese: la polemica sul Grande Fratello 2023

Non solo Alex Belli, ora anche Marco Bellavia rilascia delle parole a difesa di Beatrice Luzzi, in una richiesta per un provvedimento disciplinare al Grande Fratello 2023. Accade nell’attesa generale per la nuova puntata di Grande fratello 2023, prevista nella serata di lunedì 11 dicembre 2023 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Quando, Alex Belli rilascia dei tweet a difesa in favore della preannunciata vincitrice di Grande fratello 2023 e Marco Bellavia diventa virale online, facendo eco all’attore collega con un intervento di risonanza mediatica, alla mention della collega attrice dalla fulva chioma.

Oltre che nella puntata del Grande Fratello di sabato 9 dicembre anche nel post-puntata Massimiliano Varrese ha assunto degli atteggiamenti discutibili nei confronti di Beatrice Luzzi. Tanto che in molti sui social, ora, si schierano contro Massimiliano Varrese e con l’attrice, come nel caso dell’altro ex Grande Fratello vip, Marco Bellavia. L’ex Grande Fratello vip Belli rilascia un tweet lasciando intendere che se fosse un concorrente al Grande Fratello 2022, Varrese non avrebbe vita facile, in quanto farebbe squad con Beatrice: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!”, cinguetta Alex.

Marco Bellavia si schiera, sul caso Grande fratello 2023

E Marco Bellavia rincara la dose della polemica in corso nel web, che taccia Massimiliano Varrese di muovere una condotta unfair a sfondo di bullismo contro Beatrice Luzzi, chiedendo al Grande Fratello 2023 un provvedimento disciplinare: “Quando è troppo è troppo. Sono mesi che sto signore, che si vanta di essere un “guru”, usa violenza verbale, psicologica nei confronti di Bea grande fratello il troppo stroppia sempre! Anche se Bea non ha bisogno veramente di nulla e è una giocatrice pazzesca… In sto periodo poi?”, é il messaggio dell’influencer vip, Bellavia.

Insomma, una cosa é certa mentre il televoto in corso vede a rischio Sara Ricci. La competizione tra i concorrenti al Grande Fratello 2023 si fa sempre più agguerrita.











