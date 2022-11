Francesca, Elena e Pier Giorgio, compagna e figli di Marco Bellocchio/ “Amore e odio”

Marco Bellocchio, l’ex moglie Gisella Burinato e il figlio Pier Giorgio: “Ho anteposto il rapporto familiare…”

La vita privata del regista Marco Bellocchio è sempre stata caratterizzata da rapporti di “amore e odio”, a far parte della sua “famiglia allargata” sono l’ex moglie Gisella Burinato (madre del suo primogenito: Pier Giorgio) e la compagna Francesca Calvelli (madre della secondogenita Elena). Gisella Burinato, classe 1946, è stata la prima moglie del regista, anche lei fa parte del mondo cinematografico e ha lavorato come attrice in molti film (tra cui quelli di Bellocchio).

Dalla loro storia d’amore, che si è poi conclusa, è nato Pier Giorgio, primogenito del regista e grande sostenitore del mondo del cinema, al punto tale di seguire le orme del padre. Pier Giorgio, oggi quarantottenne, è un noto attore italiano, proprio come la madre, anche lui ha preso parte in alcuni film di Marco Bellocchio e sul suo rapporto col padre, a FIPILI Horror Festival 2022, aveva dichiarato: “Dopo aver prodotto due film di Marco, ‘Il principe di Homburg’ e ‘La balia’, mi sono reso conto che il rapporto tra produttore e regista, già conflittuale di base, ci portava allo scontro. Così ho deciso di anteporre il rapporto umano e familiare. Preferisco essere diretto da mio padre e ristabilire le dinamiche di autorità corrette. Il lavoro con mio padre è uno spicchio, produco tanto altro”.

Marco Bellocchio, la storia d’amore con Francesca Calvelli e la figlia Elena

Nel 1992 il regista Marco Bellocchio incontrò per la prima volta Francesca Calvelli, la sua attuale compagna e madre della figlia Elena. Sul loro primo incontro, Francesca, montatrice italiana, racconta ad “Amica”: “Era il 1992. Io ero a Roma e un’amica comune mi comunicò che Marco cercava qualcuno che montasse un promo per reperire i finanziamenti per il film ‘Il sogno della farfalla’. Lo incontrai e mi disse: «Va bene, fallo tu, però io ora devo partire». E se ne andò a Cortina con la sua fidanzata. Io sono rimasta in città, a lavorare. È andata bene, Marco mi ha richiamato per il lavoro successivo, e il resto è storia”.

Bellocchio invece aveva dichiarato: “Avverto sempre, nelle persone con cui devo condividere le scelte strategiche di un film, qualcosa di personale, di intimo. Naturalmente, poi, con Francesca è accaduto molto di più. Quando realizzammo Il sogno della farfalla non era scontato che fosse lei a montarlo, ma mi sono detto: ‘Ha lavorato benissimo sul promo, facciamo insieme anche il film’. Da lì, poi, è nato il nostro rapporto anche sentimentale”. La nascita di Elena ha portato tanta gioia nelle loro vite e attualmente la ragazza oltre all’interesse per il mondo cinematografico e qualche esperienza come attrice, è laureata in architettura.











