Marco Bocci, moglie Laura Chiatti, vita privata/ Chi è l’attore di Romanzo Criminale

Marco Bocci è uno degli attori più amati dal pubblico femminile. L’attore italiano, diventato noto al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di Nicola Sicaloja nella serie televisiva Romanzo Criminale, è nato in Umbria nel 1978. Dopo aver studiato recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta” di Roma, Bocci ha iniziato a lavorare nel mondo del teatro. In seguito è diventato un volto noto nel mondo del cinema e soprattutto della tv, in cui ha preso parte a varie film, come ‘Cuori Rubati’, ‘Incatesimo’, ‘Caterina e le sue figlie’, ‘Ho sposato uno sbirro’ e appunto ‘Romanzo Criminale’, ma anche ‘Squadra antimafia’. Proprio questi due i ruoli che lo hanno reso più noto.

Nella vita privata, Marco Bocci ha una splendida famiglia insieme alla collega Laura Chiatti. Con lei l’amore è scoppiato nel 2014. Dalla loro relazione sono nati due bambini, Enea e Pablo. Il primogenito è nato nel 2015 e il secondogenito nel 2016. I due sono molto legati, nonostante a volte si sia parlato di presunte crisi, che però non hanno trovato conferma. La coppia, infatti, sembra essere molto affiatata nonostante non si mostri sempre insieme sui social. Ma scopriamo di più.

Marco Bocci, il matrimonio con Laura Chiatti e l’arrivo dei due figli

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono uniti in matrimonio il 5 luglio del 2014 a Perugia, nella terra dell’attore. Il fidanzamento era relativamente recente: i due, infatti, erano legati solo da pochi mesi quando hanno deciso di convolare a nozze. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, arrivato dopo la fine della relazione tra l’attore e Emma Marrone. “Da subito ho sentito il desiderio di sposarla. Avevo avuto le mie storie e convivenza saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la ‘botta’ e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna” aveva raccontato proprio Bocci dopo il matrimonio.

Il loro rapporto è diventato ancora più saldo dopo l’arrivo dei figli, Enea e Pablo. Qualche tempo fa l’attore ha raccontato: “Durante il lockdown io Laura ci siamo inventati di tutto. Abbiamo ballato, cantato, ma i figli hanno bisogno di confrontarsi con gli altri bambini. Mi spiace togliergli quest’occasione di stare insieme”. Non sempre, dunque, tutto è andato liscio, come in ogni famiglia. L’amore e l’unione, però, superano tutto. Di recente si è parlato di una possibile crisi tra Laura e Marco Bocci ma a smentire le indiscrezioni ci hanno pensato proprio i diretti interessati. Nonostante l’assenza di foto di coppia dai loro profili social, i due sono molto uniti, tanto che hanno smentito prontamente le voci con qualche commento d’amore arrivato proprio su Instagram.



