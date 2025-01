Nuovo amore per Marco Borriello! L’ex calciatore è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre passeggiava per le vie di Milano insieme a quella che sembra essere la sua nuova fidanzata, Eleonora Preziosi. Questa conoscenza, però, non è nuova. In realtà, si conoscono da tempo e sono amici di famiglia. Il motivo? Eleonora è la figlia di Enrico Preziosi, ex patron del Genoa e proprietario della celebre azienda di giocattoli Giochi Preziosi. Il rapporto tra Borriello e la famiglia Preziosi risale ai tempi in cui l’attaccante giocava nel Genoa, durante la presidenza di Enrico.

Negli anni, l’amicizia tra Marco ed Eleonora è rimasta forte, alimentata dalla stima reciproca e dalla frequentazione della famiglia, anche dopo l’addio di Borriello al mondo del calcio. La famiglia Preziosi possiede una lussuosa villa a Ibiza, dove Boriello vive stabilmente. Lo scorso ottobre, in uno scatto condiviso sui social dalla compagna di Enrico Preziosi, si vedeva Marco presente a una cena di famiglia sull’isola, dove era presente anche Eleonora. Tuttavia, ora quella che era una semplice amicizia sembra essersi trasformata in qualcosa di più, come suggeriscono le recenti foto pubblicate da Chi.

Marco Borriello, è nato l’amore con la nuova fidanzata Elonora Preziosi: il legame con il padre Enrico Preziosi

Nel numero di Chi in edicola oggi, 8 gennaio, Marco Borriello ed Eleonora Preziosi sono stati fotografati mentre camminavano per le strade di Milano in atteggiamenti complici e affettuosi. Secondo il settimanale, tra i due ci sarebbe una relazione che sembra essere piuttosto seria, probabilmente grazie al legame di lunga data che li unisce. Ma chi è la figlia dell’ex Presidente del Genoa?

Eleonora è l’unica figlia nata dalla relazione tra Enrico Preziosi e la sua compagna Raffaella Lupi, insieme da quasi trent’anni. Il noto imprenditore ha avuto altri tre figli da un precedente matrimonio: Paola, Fabrizio e Matteo. La più giovane di casa Preziosi si è laureata lo scorso luglio, per la seconda volta, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in Comunicazione dedicata al mondo della TV e dei media. Nonostante sia vicina al mondo dello spettacolo, Eleonora è molto riservata e tiene alla sua privacy, un tratto che condivide con Borriello. L’ex calciatore, infatti, dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, ha scelto di tenersi lontano dalle cronache rosa, vivendo la sua vita sentimentale lontano dai riflettori.

