Marco Bruganelli, marito Claudia Ruggeri/ Dedica d’amore: “Ieri, come oggi e come…”

Marco Bruganelli è l’uomo che ha rubato il cuore di Claudia Ruggeri, la protagonista storica di Avanti un altro che, questa sera, è tra gli ospiti della finalissima de La pupa e il secchione e viceversa 2021. L’amore tra Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli dura da tantissimi anni. La Ruggeri e il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si sono fidanzati dopo dieci anni di fidanzamento. Una storia d’amore che la coppia ha sempre vissuto lontano dalle luci dei riflettori. Pur essendo circondato da persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, infatti, Marco Bruganelli non ama esporsi ed è anche antisocial. Le uniche foto sono quelle che la moglie pubblica sui social, anche se non molto spesso. L’ultima foto di coppia pubblicata dalla Ruggeri, infatti, risale al giorno di San Valentino. Per celebrare il giorno degli innamorati, Claudia Ruggeri ha pubblicato la foto di un bacio scrivendo: “Ieri come oggi come domani”.

Marco Bruganelli e Claudia Ruggeri, un amore nato dietro le quinte

Riservati e molto protettivi della propria vita privata, Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli, continuano a proteggere il loro amore nato anni fa dietro le quinte di Domenica In. Un amore nato lentamente perchè all’epoca Claudia aveva chiuso un’altra relazione, ma che con il tempo, è diventata sempre più importante al punto da essere coronato dal matrimonio. “Abbiamo iniziato a parlare, ci siamo innamorati e dopo dieci anni insieme ci siamo sposati” ha confidato la Ruggeri in una vecchia intervista. Diversamente dalla moglie, dal cognato Paolo Bonolis, tra i conduttori più amati dal pubblico e dalla sorella Sonia sempre molto presente sui social, Marco Bruganelli preferisce restare dietro le quinte.

