Marco Columbro: “Basta con la tv, inutile rifare stesse cose”/ “Ho scritto un libro”

Marco Columbro ha deciso di dire basta alla tv e non usa mezzi termini: il conduttore e attore, nel corso del format di Lorella Cuccarini “Un caffè con”, in onda su YouTube, ha chiarito che l’addio dalle scene non è da ricondurre solo ai motivi di salute. Dopo qualche anno dall’aneurisma cerebrale, avuto nel 2001, d’altronde, era tornato al fianco della showgirl in “Scommettiamo che…”, poi il nulla ad eccezione di qualche breve ospitata. I motivi non sono stati di forza maggiore, bensì si è trattato semplicemente di una scelta personale.

“Non è un problema di ruolo. Per me qualunque ruolo va bene, anche ruoli drammatici. Non ho paura a misurarmici”, ha chiarito come riportato da La Repubblica. “Il problema è che non ho più voglia di fare televisone, se proprio devo dirlo. Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto. Sarebbe una ripetizione. Basta. Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa. Io ho lasciato un buon ricordo nel cuore delle persone e questo mi fa piacere. Ora però ho voglia di fare altre cose”. È per questo motivo che negli ultimi tempi si è dedicato alla scrittura.

Marco Columbro: “Basta con la tv, inutile rifare stesse cose”. Il suo libro

Marco Columbro, dopo avere detto definitivamente basta con la tv, si sta dedicando ad altro. “Ho scritto un libro che dovrebbe uscire a fine anno che si chiama “Il risveglio di Parsifal: vivere una vita nel gregge come pecora, oppure da esseri consapevoli””, ha raccontato nel corso del format YouTube di Lorella Cuccarini.

“Il libro nasce dall’incontro che ho avuto negli anni con vari maestri di saggezza. Il tema è la consapevolezza in ogni campo della nostra esistenza. Come affrontare la vita con consapevolezza. Per me scrivere questo è la cosa che in questo momento mi interessa di più. O anche aprire un’accademia di ricerca spirituale”, ha concluso.

