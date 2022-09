Marco Columbro e Lorella Cuccarini di nuovo insieme/ “Io e te è come se fossimo…”

Marco Columbro ospite del programma di Lorella Cuccarini

Marco Columbro e Lorella Cuccarini di nuovo insieme. Protagonisti da anni del mondo dello spettacolo, insieme, hanno formato una delle coppie televisive più amate dal pubblico che, ancora oggi, ricorda con nostalgia la televisione di quel periodo. Sono state diverse le occasioni che hanno portato i due a lavorare insieme portandoli ad instaurare anche un sincero rapporto d’affetto e d’amicizia. Tra i programmi di cui sono stati protagonisti e che il pubblico ha particolarmente amato spiccano trasmissioni come Paperissima e Buona Domenica.

Se la Cuccarini non ha mai lasciato il piccolo schermo continuando a lavorare prima in Rai e poi su canale 5 come insegnante della scuola di Amici che sta per riaprire i battenti con la nuova edizione, Columbro è lontano dal piccolo schermo. L’occasione, dunque, per la reunion con la Cuccarini è arrivata in occasione dell’intervista che ha deciso di concederle.

Marco Columbro e Lorella Cuccarini: la coppia televisiva più amata?

All’interno del suo programma web “Un caffè con…” nel corso del quale ha già incontrato tanti colleghi e amici come Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ha scelto di concedere spazio a Marco Columbro che le ha concesso una lunga intervista ricordando anche gli anni trascorsi insieme in televisione. In attesa della pubblicazione dell’intervista integrale, sul proprio canale You Tube, la Cuccarini ha pubblicato una piccola anticipazione.

“Io e te siamo entrati così in profondità nel cuore delle persone che noi siamo lì. Ci siamo, per loro è come se fossimo ancora in video. E’ una cosa straordinaria, il teatro non ti dà questa cosa”, dice Columbro. “E’ una magia“, aggiunge la Cuccarini. Clicca qui per vedere il video.

