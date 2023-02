Marco Costantini, ex compagno Matide Brandi/ “Il tempo guarisce tutte le ferite”

Matilde Brandi: “Marco Costantini? Uscita dalla casa del GF VIP era freddo”

Marco Costantini è l’ex compagno di Matilde Brandi. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip però la showgirl ha avuto una bruttissima sorpresa, visto che il compagno l’ha lasciata con un messaggio. “Quando sono uscita dalla casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava” – ha confessato la showgirl nello studio di Verissimo. Nessuna spiegazione da parte dell’ex compagno, un dolore davvero forte per la showgirl che ha aggiunto: “quello che mi dispiace di più è che sono stata io a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di “no”. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Con il tempo le cose sono andate meglio e la Brandi ha ricominciato a vivere. “Adesso va bene. Il tempo guarisce tutte le ferite. Lui è un papà meraviglioso. Bisogna imparare dagli errori e mettersi in gioco” – ha raccontato.

Matilde Brandi e la fine della relazione con Marco Costantini

Non è mai facile concludere una storia d’amore. Lo sa bene Matilde Brandi reduce dalla separazione dal compagno Marco Costantino, padre delle figlie gemelle Aurora e Sofia. Proprio la showgirl, ospite di Serena Bortone ad “Oggi è un altro giorno”, parlando dell’ex compagno ha rivelato: “non me l’aspettavo, ma bisogna assumersi le responsabilità, probabilmente ho fatto anche io i miei errori. Bisogna attraversare il dolore. Io devo ringraziare tanto le mie figlie e le mie amiche. Le amiche dell’aperitivo, le amiche della sera, le amiche della palestra… Sono state fantastiche. Mi portavano uno spritz, perché sapevano che mi piace “.

A parte tutto dal loro amore sono nate due splendide figlie, Aurora e Sofia, che hanno cambiato in meglio la vita della showgirl che per loro ha rifiutato anche a diverse offerte di lavoro come quella per Pechino Express “mi è dispiaciuto dire di no a Pechino Express, ma avevo le bambine troppo piccole e non me la sono sentita di lasciarle da sole”.

