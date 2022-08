Marco Cucolo ancora in crisi con Lory Del Santo? “Voglio incontrarla e capire”/ “Vado in America da lei per…”

Marco Cucolo e Lory Del Santo ancora in crisi? Lui pronto a raggiungerla in America

Marco Cucolo e Lory Del Santo sono ancora in crisi? È questa la domanda che continua ad aleggiare dopo la loro partecipazione all’Isola dei Famosi 2022. I due hanno avuto duri scontri verso la fine del programma che sono poi proseguiti una volta tornati a casa. Marco ha poi dovuto sottoporsi ad un intervento mentre Lory è volata in America per risolvere alcuni problemi con la casa che ha negli Stati Uniti, senza dare dunque il tempo alla coppia di chiarire una volta per tutte come stessero le cose tra loro.

Ora che Marco è tornato a casa dall’operazione, si dice però pronto a raggiungere Lory negli Stati Uniti. “Riesco a sentirla solo con dei messaggini, perché ci sono 9 ore di fuso orario ed è difficile trovare il momento giusto per telefonarci. Ma ho già preso la mia decisione: voglio raggiungerla al più presto”, ha infatti annunciato alle pagine del settimanale Nuovo Tv.

Marco Cucolo e Lory Del Santo, chiarimento definitivo negli Stati Uniti?

Marco Cucolo ha già una data in mente: “Vorrei partire prima di Ferragosto, ma dipende dalla visita di controllo. Lei comunque resta negli Stati Uniti fino al 16 settembre.” Presto, dunque, potrebbe mettersi in viaggio per ritrovare la sua Lory, nella speranza di mettere la parola fine a questo momento di crisi: “Spero di sì, ma io e Lory dobbiamo vederci di persona. – ha ribadito – Dopo il reality siamo stati insieme solo una settimana, voglio incontrarla e capire”.

Ma quali sono i loro progetti per il futuro? “Per il momento io torno al mio lavoro di tranding on line, cioè di compravendite di azioni su internet. Per me la tv è un gioco. Se capita la faccio volentieri, ma non sto lì ad aspettare che mi chiamino”, ha concluso Marco.

