Marco Cucolo e Lory Del Santo stanno fingendo?/ Emerge un retroscena che…

Marco Cucolo e Lory Del Santo sono stati molto attaccati dai naufraghi dell’Isola dei Famosi. Marco è stato più volte definito un ragazzo senza personalità e succube di Lory Del Santo. Clemente Russo e Roger Balduino invece pensano che Marco sia un bravissimo ragazzo ma che il rapporto con Lory possa penalizzarlo. La mamma di Marco Cucolo ha rilasciato un’interessante intervista al Settimanale Nuovo e ha svelato un retroscena che riguarda proprio la coppia. La suocera di Lory Del Santo avrebbe infatti rivelato che la coppia sarebbe diversa da come si mostra in televisione: “Nel privato la coppia è molto diversa da come appare in Tivù…”.

La signora Lina ha poi spiegato che la coppia si punzecchia molto in televisione pur avendo un’intesa nella vita privata. Nelle parole di Lina però c’è una frecciatina indirizzata a Lory Del Santo. La signora Lina ha sottolineato come Lory faccia apparire Marco come un bambolotto. Una dichiarazione che non fa altro che rafforzare la posizione dei naufraghi che hanno lo stesso pensiero: “Lei lo fa sembrare quasi un bambolotto…Ma c’è grande intesa tra loro…E’ una coppia consolidata…”. La mamma di Marco Cucolo ha spiegato che il loro rapporto è solido e che resiste anche alle critiche: “Non si sarebbero mai trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona…”. Lory Del Santo e Marco Cucolo avrebbero addirittura pensato di adottare insieme un bambino alcuni anni fa. La signora Lina non è rimasta stupita però di questa iniziativa pur asserendo che si tratti di fatti loro. E sulla fedeltà del figlio non ha dubbi: “Marco è serio e fedele…”. C’è da crederle.

Marco Cucolo, il fidanzato di Lory del Santo, ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi per mettersi in gioco e divertirsi, ma non è disposto a fare terra bruciata. Marco e Lory sono legati da una relazione che dura da sei anni, nei loro momenti di intimità hanno messo in evidenza il forte sentimento che li lega, anche se nel corso dell’ultima puntata c’è stata qualche incomprensione. Lory infatti ha creato ed alimentato numerose discussioni con il gruppo dei naufraghi, mettendo in cattiva luce anche Marco, che ha deciso di dissociarsi dagli atteggiamenti e dai comportamenti messi in atto da parte della sua compagna. Marco dunque scarica Lory, attaccata da tutti i naufraghi dell’isola e dichiara di non aver nessun tipo di problema con il resto del gruppo. Questa reazione ha destato molto stupore e critiche da parte del pubblico nei confronti di Marco, che se da una parte ha giustificato la compagna ha comunque voluto prendere le distanze dalle dinamiche conflittuali createsi. Se Lory ha trovato come alleata Cicciolina, Marco non ha ancora trovato un vero posto all’interno del gruppo, dovrà infatti riuscire a stringere delle sane e solide amicizie con i naufraghi della sua spiaggia.

La loro storia d’amore ha appassionato il pubblico a casa che vorrebbe continuare a vedere i loro momenti di intimità ma anche di difficoltà nell’isola. I due sono molto affiatati come coppia e affrontano con grande coraggio e determinazione le sfide, preoccupandosi a vicenda per la salute dell’altro come nella prova in cui Lory è caduta accidentalmente e Marco è corso a soccorrerla. Marco questa settimana è stato mandato in nomination con Lory, sfidando l’altra coppia formata da Cicciolina e Roger. Questa sfida metterà a dura prova il pubblico a casa che dovrà scegliere chi salvare tra le due coppie, molto amate. Nel frattempo la coppia ci regala ogni giorno nuove emozioni, mandando avanti la loro relazione tra le difficoltà date dalla vita da naufraghi senza alcuna privacy o vera intimità.











