Marco Cucolo, fidanzato Lory Del Santo/ “Sono convinto del sentimento per lei”

Marco Cucolo e Lory Del Santo: insieme dopo L’Isola dei Famosi 2022

Marco Cucolo è il fidanzato di Lory Del Santo. Dopo la crisi a L’Isola dei Famosi, la coppia è tornata insieme e sono più felici che mai! La crisi di coppia è stata superata con il modello che, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato cosa è successo subito dopo la fine del reality show: “è successo che ora siamo a casa insieme. Ho capito cosa le aveva dato fastidio. Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire”.

Lory Del Santo, "Non dirò più ti amo a Marco Cucolo"/ La spiazzante rivelazione…

In realtà Lory Del Santo a Mattino Cinque aveva raccontato che Cucolo la prima notte dopo L’Isola si era rifiutato di parlarne dicendole: “Scusa, ho sonno”. A confermare la cosa lo stesso Marco che ha raccontato: “erano le 04:30 del mattino e onestamente avevo davvero sonno. Gli ultimi cinque giorni sono stati faticosi. Ero stanco anche per via del fuso orario”.

Lory Del Santo dà una seconda chance a Marco Cucolo/ Luna di miele a Los Angeles…

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tornati insieme

Alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Lo sa bene Marco Cucolo che, dopo l’estate, è tornato con la compagna Lory Del Santo. Nonostante i due abbiano trascorso le vacanze separate, il modello ha chiarito: “non lo vedo come un problema. Siamo stati anche più di un mese senza vederci e non è mai stata fonte di litigio o crisi. Poi dipenderà dall’operazione che dovrò fare. Se dovrò stare un mese, un mese e mezzo chiuso in una camera senza poter fare niente, è un conto. Se invece sarà una degenza più breve, ci ricongiungeremo prima”.

Marco Cucolo ancora in crisi con Lory Del Santo? "Voglio incontrarla e capire"/ "Vado in America da lei per…"

Infine parlando del sentimento che prova per la Del Santo ha precisato: “sono convinto. Salvo cose incredibili. Prima di quel litigio in Honduras, dovuto anche a dinamiche che mi sono perso perché stavo male, non ho avvertito alcun tipo di problema”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA