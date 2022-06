Maria Laura De Vitis scarica Luca Daffrè?/ “Sembra un bravo ragazzo ma…”

Maria Laura De Vitis ci ripensa e su Luca Daffrè svela: “Troppo furbetto…”

All’Isola dei Famosi il clima si fa hot. Tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè c’è stato un avvicinamento. I due non hanno fatto mistero di essere interessati l’uno all’altra. Mercedesz Henger ha infatti fatto notare a Luca Daffré: “Ma lo avevi capito che Maria Laura era interessata a te?”. Luca Daffrè ha ammesso: “Un po’ si capisce. Maria Laura mi ha lanciato degli apprezzamenti”. Mercedesz Henger però gli fa notare che Maria Laura ha un obiettivo e che i complimenti che fa nei confronti di Luca hanno un preciso significato. Secondo Mercedesz, Maria Laura starebbe corteggiando Luca Daffrè che ammette: “Prima di entrare avevo un’opinione su di lei che poi è cambiata. Adesso non so come comportarmi. In questo momento sto bene e mi fa piacere trascorrere del tempo con lei ma non c’è un interesse”.

Mercedesz Henger ha poi parlato di Maria Laura De Vitis: “Dopo la batosta di Alessandro non mi aspettavo che esternasse questo interesse nei confronti di Luca ma mi è piaciuta molto”. Estefania Bernal anche ha chiesto a Luca e Maria Laura cosa stiano combinando. Luca prende in giro Maria Laura e anche lei si diverte a fare altrettanto: “Sei sempre stato bello anche senza addominali”. Maria Laura invita Luca Daffrè a ballare con lei e dice: “Ho avuto brutte esperienze con persone che non sapevano ballare”. Maria Laura De Vitis esprime poi un parere su Luca: “Credo che tu sia un bravo ragazzo ma che sei troppo furbetto”.

A inizio puntata Ilary rende pubblico il primo verdetto del televoto: Maria Laura De Vitis è salva. I nuovi arrivati devono affrontare la prova del serpente honduregno, Marialaura commette una scorrettezza e finisce al televoto flash contro Marco e Pamela. Marialaura esce indenne dal televoto con il 35% dei voti e prosegue la sua avventura sull’isola. La fame si fa sentire e Marialaura con la complicità di Carmen e Estefania mangia la ricompensa che spetta agli altri naufraghi ma non a lei. Non avendo rispettato il regolamento, tutto il gruppo viene punito dallo Spirito dell’Isola che decide di togliere ai naufraghi il fuoco per 24 ore. Questa decisione indigna Lory, qualche giorno prima è stata rimproverata dai naufraghi per aver mordicchiato un sandwich mentre tutti gli altri per protesta avevano deciso di non mangiare. Marialaura è molto curiosa e durante il gioco “Obbligo e Verità” chiede a Luca se è interessato a qualche naufraga. A dire la verità la ragazza un pensierino su Luca ce l’ha fatto, anche se ha paura di illudersi. Il giovane assecondando i suoi desideri le confessa che fra tutte le donne presenti sull’isola preferisce proprio lei. Poi rivolgendosi a Edoardo gli chiede se avesse incontrato Mercedes a Roma, lei si sarebbe interessato a lui allo stesso modo. Il videomaker afferma che all’inizio aveva qualche dubbio, adesso è convinto che si sarebbero avvicinati lo stesso.

Marialaura è attratta da Luca, ma il modello interrogato da Mercedesz risponde che non è interessato a lei. La ragazza si è accorta della sua estraneità e non vuole esporsi più di tanto per non rimanere delusa. Marialaura in compagnia di Luca ed Estefania riflette sulla sua avventura all’isola. È da poco entrata ma questa avventura le sta regalando tante belle emozioni. Marialaura ha trovato una parte di pubblico che simpatizza per lei. All’inizio si è sentita attratta da Alessandro Iannoni che le ha servito il due di picche. Una volta uscito dal gioco, la ragazza ha puntato gli occhi su Luca. All’inizio sembrava estraneo alla sua presenza, ora sta dimostrando di provare un certo interesse. Il pubblico si sta chiedendo se la sua è una tattica di gioco e nella puntata di lunedì spera che la Blasi interroghi Luca chiedendogli quali siano i suoi veri sentimenti nei confronti della Pupa. Che risponderà Luca? Farà di nuovo marcia indietro lasciando Marialaura delusa oppure a un mese dalla fine del reality sta pensando di accaparrarsi le simpatie di alcuni naufraghi così da non finire in nomination? In pochi credono in una love story tra i due naufraghi.











