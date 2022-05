Marco Cucolo/ “Non esistono i gruppi e non esiste più niente”

Marco Cucolo contro Roger Balduino: “noi siamo un gruppo”

Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi 2022 continua a conquistare il pubblico. Durante le ultime dirette, il compagno di Lory Del Santo si è scagliato contro Roger Balduino confessando l’esistenza di un patto d’alleanza poi tradito dal modello. “Mi ha dato fastidio il motivo per cui tu hai votato me e il motivo per cui hai nominato Lory la settimana scorsa. Hai detto che non la conosci bene, ma siamo qui da 51 giorni, non è l’ultima arrivata. È una motivazione campata in aria” – ha detto a gran voce il naufrago precisando – “a me questa cosa ha dato fastidio. Noi siamo un gruppo, tu dovevi votare quelli dell’altro gruppo. Dovevi votare quelli che la settimana prima hanno fatto andare via Estefania. Loro hanno fatto uscire la tua fidanzata, non l’ho fatta uscire io. Mi sono sentito tradito. Trovo stupida la motivazione, dici di avermi nominato perché sono cambiato. Ma quando mai”.

Un vero e proprio sfogo quello di Marco nei confronti dell'ex amico Roger che dal canto suo ha cercato di difendersi dicendo: "io ti ho visto cambiato, parlavi pochissimo, ti sei allontanato. In base a quello che succede da oggi a venerdì, io trovo la motivazione della mia nomination. Giochiamo in modo diverso. E poi è stata una scelta mia e di Guendalina. In quel momento mi sono sentito di fare così. I gruppi qui ci sono solo per mangiare, poi ognuno fa i fatti suoi. Io non faccio parte di nessun gruppo. Non lo sapevi? Le persone vicine a me lo sapevano".

Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi 2022 svela l’esistenza dei gruppi

Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi 2022 sta dimostrando di essere “non solo il fidanzato di Lory Del Santo”. Il modello, infatti, settimana dopo settimana, ha cacciato le unghie portando alla luce l’esistenza di un gruppo e di un patto d’alleanza fatto saltare da Roger. “Eravamo in sei: Clemente, Laura, Blind, io, Estefania e Lory. C’eravamo noi sei e gli altri sei. Quando facevamo le votazioni eravamo tutti coesi, come loro facevano contro di noi. Poi, improvvisamente viene fuori che tu non sei parte del gruppo. Quando lo dici? Ora è una farsa anche la cosa dei gruppi? Non esistono i gruppi e non esiste più niente” – ha detto il naufrago puntando il dito contro il modello.

Roger in confessionale, prima di lasciare l’Isola per un infortunio, ha dato la sua versione: “Marco si è sentito tradito, ma io non la vedo così. Dall’inizio, io non sono mai stato vicino a lui e a Lory. Sono sempre stato più vicino a Carmen, Alessandro, Edoardo, Nicolas, prima che ci fossero i due gruppi. Per me Marco non è un amico, è un componente dell’Isola. La mia strategia è segreta, non posso parlarne. Però, io ho la mia strategia, come loro hanno la loro”. A chi credere?











