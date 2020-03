Marco e Carlotta piangono a Uomini e Donne/ Maria De Filippi: “ti sei innamorato?”

Marco e Carlotta al centro dello studio nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere e la nuova bellissima dama arrivata in trasmissione poche settimane fa per cercare di trovare un uomo con cui costruire una storia importante dopo la fine del matrimonio che le ha lasciato ferite brucianti, hanno cominciato a sentirsi telefonicamente e a frequentarsi per capire se ci siano le possibilità per vivere un vero amore. Tra i due è nato subito un feeling speciale e, sia Marco che Carlotta, nelle puntate precedenti della trasmissione, hanno ammesso di stare davvero bene insieme. Una conoscenza che ha reso entrambi felici, ma sarà ancora così? Cosa sarà accaduto tra i due durante i giorni in cui non ci sono state registrazioni?

MARCO E CARLOTTA IN CRISI A UOMINI E DONNE?

Cosa accadrà tra Marco e Carlotta nel nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne? Dalle anticipazioni pubblicate da Witty Tv, non si intuisce il motivo delle lacrime del cavaliere e della dama che, seduti al centro dello studio, l’uno di fronte all’altra, non riusciranno a non piangere. Di fronte alla reazione del cavaliere, Maria De Filippi gli farà una domanda diretta: “ti sei innamorato di lei?”. Cosa risponderà l’affascinante cavaliere? Dopo il bacio e i primi appuntamenti, dunque, Marco avrà perso la testa per la bellissima Carlotta? Lei ricambierà i sentimenti del cavaliere o i due annunceranno di essere ufficialmente in crisi?

