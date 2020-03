MARCO, FIDANZATO GESSICA NOTARO/ Lei:”Matrimonio? Ma no, mi ha regalato un bellissimo anello”

Si chiama Marco, ha 31 anni ed è il fidanzato di Gessica Notaro. Le loro immagini, ormai da molti mesi, non fanno che allietare il profilo social dell’ex miss Romagna, che non perde mai occasione di rivolgergli un pensiero carico di affetto. “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino”, ha scritto la Notaro in un post con il quale, lo scorso aprile, presentava ufficialmente ai suoi numerosissimi follower l’uomo che, dopo tanto tempo, è riuscito a farle battere il cuore. Di lui, per il momento, sappiamo ben poco ma attraverso una serie di indizi captati da Gossipblog, viene fuori il profilo di un ragazzo probabilmente nato a Rimini che con la Notaro avrebbe in comune anche moltissime passioni. Secondo quanto si evince dai social, e dagli hashtag che l’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha seminato nei suoi post, i due sarebbero infatti anche accomunati dalla passione per i cavalli.

MARCO, CHI È IL FIDANZATO DI GESSICA NOTARO

Da quando Gessica Notaro ha ufficializzato il suo rapporto con il fidanzato Marco, non perde mai occasione di condividere sui social la loro felicità. Piccoli pensieri e attimi di vita quotidiana accompagnano la sua time line di Instagram, dove è ormai chiaro a tutti che il loro amore è qualcosa di speciale. Del resto, era stata proprio la miss a rassicurare tutti sul loro rapporto, rispondendo a un gruppo di fan, probabilmente curiosi di saperne di più, con un laconico “Lui è davvero molto speciale”. Ma non sono le uniche parole che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha riservato al suo Marco. In un post che li ritrae l’uno accanto all’altra, si legge infatti: “Eravamo insieme, Tutto il resto l’ho scordato”, e poi ancora: “Il momento più atteso della giornata”, in uno scatto che li immortala a letto. A sorprendere i fan, però, è stato lo scatto pubblicato a Natale, con il quale la Notaro ha fatto sapere di aver ricevuto un anello: “Si.. Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative…”, si legge nella didascalia della sua immagine. Nozze in arrivo?

GESSICA NOTARO: “MATRIMONIO CON MARCO? PER ORA…”

In una recente intervista concessa a Vieni da me, Gessica Notaro ha alzato il velo sulla sua storia d’amore con il fidanzato Marco, spiegando che, a dispetto dell’anello ricevuto a Natale, le nozze non sono ancora vicine: “matrimonio? Ma no, mi ha regalato un bellissimo anello”, ha detto la Notaro. “Magari lo faremo un domani, ma non adesso nell’immediato – ha precisato la reginetta di bellezza – Mi ha regalato un bellissimo anello, un gesto d’amore, ma abbiamo tante cose da fare. E poi gliel’ho detto – ha aggiunto la Notaro – semmai ti passasse per la testa, un brillocco”. Ma come ha intuito che sarebbe stato l’uomo giusto? “L’ho capito dalla prima volta che ci siamo visti. In realtà – ha ammesso la miss – lui è un ragazzo molto ingenuo, come ne esistono pochi sulla faccia della terra, un’anima pura e a un certo punto gli ho fatto capire che mi piaceva. Gliel’ho dovuto far capire – ha ammesso la Notaro – perché io a lui piacevo, ma lui aveva paura che non lo guardassi neanche”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA