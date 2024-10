Marco Maddaloni torna protagonista a Verissimo di Silvia Toffanin, ma questa volta per una intervista davvero speciale. Il grande sportivo e campione judoka, infatti, sarà ospite con la moglie Romina Giamminelli e i suoi tre figli: il primogenito è Giovanni e ha 8 anni, la secondogenita si chiama Giselle Marie e ha 6 anni, mentre il terzo è Pino e ha 4 anni. Un ritorno molto gradito dal pubblico di Canale 5 che lo scorso anno ha avuto modo di conoscere ed apprezzare ancora di più il campione judoka visto che ha partecipato con grande successo al Grande Fratello. Una partecipazione conclusasi all’improvviso con un lutto improvviso, la morte del suocero, che hanno spinto il campione ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Proprio Marco Maddoloni ospite di Verissimo ha spiegato le ragioni per le quali ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello lo scorso anno: “nella gioia è facile trovarsi e sorridere, è nel dolore che bisogna continuare a farlo”.

Marco Maddaloni, non solo campione judoka, ma anche di reality!

Non solo, Marco Maddaloni ha raccontato come una volta uscito dalla casa del GF ha vissuto emozioni contrastanti; da un lato la grande gioia di riabbracciare la moglie e i figli e dall’altro il lodo e la tristezza per la perdita di un pilastro della famiglia. “La scelta di andare via mi ha fatto soffrire perché p come se li avessi abbandonati. Sono le sue lacrime, i suoi dolori, di mia moglie” – ha detto commosso il campione judoka che non era alla sua prima esperienza “televisiva”. In passato, infatti, ha partecipato al game reality di Pechino Express e poi a L’Isola dei Famosi da dove è uscito vincitore. Proprio parlando di reality e cachet, Maddaloni ospite del Pop Podcast ha sottolineato che non è così scontato che si guadagni bene con i reality, soffermandosi poi sui suoi guadagni grazie ai suoi cachet.

Il campione judoka ha così rivelato di aver percepito 1500 euro a settimana durante l’avventura di Pechino Express, mentre 4.000 euro a settimana quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Il cachet più elevato è stato quello del Grande Fratello: “5.000 euro a settimana”. In questo caso, però, le settimane sono molte di più, quindi è normale percepire di più.