Marco Maddaloni svela i cachet del Grande Fratello, Isola dei Famosi e Pechino Express/ Ecco tutti i guadagni

Marco Maddaloni svela i cachet dei reality

Marco Maddaloni, ai microfoni del podcast Pop Podcast, svela i cachet percepiti con la partecipazione a Pechino Express, all’Isola dei Famosi e al Grande fratello. Il campione ha partecipato a tutti e tre i reality e, a distanza di tempo, ha deciso di svelare i guadagni percepiti con la partecipazione ai tre reality, quelli più famosi della televisione italiana. “A Pechino Express ad esempio mi hanno dato 1.500 Euro a settimana, poi tu sai che devi pagare un’agenzia, poi devi pagare le tasse, per questo non è che mi abbiano arricchito dieci puntate”, ha raccontato Maddaloni.

“Al Grande Fratello invece ho preso 5.000 Euro a settimana. Però lì le settimane sono sproporzionate e per questo uno guadagna molto di più”, ha aggiunto Maddaloni che poi si è soffermato soprattutto sul cachet percepito con la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Marco Maddaloni: “Ecco quanto ho guadagnato con l’Isola dei Famosi”

Nel corso dell’intervist6a rilasciata al podcast Pop Podcast, come riporta Biccy, Marco Maddaloni ha parlato anche dell’avventura vissuta all’Isola dei Famosi dove è rimasto fino all’ultimo giorno portando anche a casa la vittoria. “A L’Isola dei Famosi il discorso cambia e ho preso un po’ di più. Lì per quel periodo per me era già più importante, di soldi lì ne prendevo 4.000 Euro a settimana e per questo io dovevo durare il più possibile”, ha spiegato.

“Inoltre il montepremi finale lo dai in beneficenza in parte e il restante puoi tenerlo, ma non è una cifra esatta. Infatti parliamo di gettoni d’oro e poi ci sono anche le trattenute sul conto. Quindi non è tutto intero come può sembrare”, ha concluso.











