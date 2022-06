Marco Maddaloni, smacco ad Ilary Blasi?/ Si complimenta con Alvin, ma…

Maco Maddaloni, complimenti per Alvin ma dimentica Ilary Blasi

Marco Maddaloni è stato non solo un grande protagonista dell‘Isola dei Famosi 2019, ma ne è stato anche il vincitore. A decretare la sua vittoria fu Alessia Marcuzzi che, con lui, concluse la sua esperienza di conduttrice del reality show. Dopo la Marcuzzi, l’Isola dei Famosi è stata affidata ad Ilary Blasi che è stata la padrona di casa delle ultime due edizioni vinte rispettivamente da Awed e Nicolas Vaporidis. La finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 ha decretato la vittoria di Vaporidis con un vero plebiscito.

Laura Maddaloni e il fratello Marco ai ferri corti?/ "La mia verità..."

Tanti i complimenti ricevuti dall’attore che è riuscito a smussare alcuni lati del suo carattere che, all’inizio dell’avventura lo avevano portato a discutere con diversi naufraghi, conquistando definitivamente il pubblico. Tra i tanti complimenti, però, non sono arrivati quelli di Marco Maddaloni che, dopo la finalissima, ha speso delle belle parole solo per Alvin.

Laura Maddaloni ha litigato col fratello Marco?/ La verità dopo l'Isola "Momento mio"

Le parole di Marco Maddaloni per Alvin

Nessun complimento e nessun commento per Ilary Blasi e la sua conduzione dell’Isola dei Famosi. Marco Maddaloni, del resto, per tutta la durata del reality, non si è mai espresso neanche sulla partecipazione della sorella Laura Maddaloni e del cognato Clemente Russo scatenando rumors su presunti problemi smentiti prontamente dalla stessa Laura.

Marco Maddaloni, però, in compenso, dopo aver guardato la finalissima dell’Isola, ha scelto di complimentarsi pubblicamente con l’inviato Alvin che, per tre mesi, ha raccontato tutte le avventure dei naufraghi. “Amico mio, sei un professionista unico, complimenti, diventi sempre più bravo. Hai fatto una chiusura unica”, ha scritto sotto il post ufficiale dell’Isola dei Famosi come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News.

Pino e Marco, fratelli Laura Maddaloni/ Legame unico, la passione per lo sport e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA