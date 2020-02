Sanremo 2020, seconda serata/ Diretta, scaletta cantanti e ospiti: Ricchi e Poveri e Zucchero

SANREMO 2020: ANTICIPAZIONI SECONDA SERATA 5 FEBBRAIO

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima serata che ha regalato momenti emozionanti come il duetto di Gessica Notaro e Antonio Maggio sulle note de La faccia e il cuore, canzone scritta anche da Ermal Meta, il Festival di Sanremo 2020 torna in onda oggi, mercoledì 5 febbraio, con la seconda serata. Ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston saranno dodici big e quattro Nuove proposte. La gara entra, dunque, nel vivo: il pubblico potrà ascoltare le ultime canzoni in gara avendo così un quadro generale di quelle che sono le proposte musicali della settantesima edizione della famosa kermesse musicale. Ad affiancare Amadeus, dopo lo strepitoso debutto, saranno nuovamente Tiziano Ferro e Fiorello, presenti ogni sera nella veste speciale di ospiti d’onore. Chi saranno, invece, le vallette della seconda serata del Festival?

LE VALLETTE DELLA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Tre donne bellissime e molto diverse tra loro affiancano Amadeus nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Sul palco del Teatro Ariston arriveranno così due giornaliste e una vera icona sexy. Direttamente dal Tg1, infatti, arriveranno Emma D’Aquino e Laura Chimenti che, per una sera, abbandoneranno i panni di donne esperte della cronaca per trasformarsi nelle primedonne del Festival. Bellissime e molto ammirate dal pubblico, la D’Aquino e la Chimenti divideranno la scena con una delle artiste italiane più amate all’estero ovvero Sabrina Salerno, icona sexy degli anni ’80 e ’90. “Non conosco le altre donne del festival, tranne Diletta Leotta, molto simpatica e solidale. Ma sono convinta che con Emma (D’Aquino ndr) e con Laura (Chimenti) ci divertiremo“, ha dichiarato la Salerno che è pronta a portare il suo essere donna in carriera, ma anche mamma e moglie all’Ariston.

I CANTANTI IN GARA E GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA

Le quattro Nuove Proposte in gara durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 sono: Fasma (Per sentirmi vivo), Matteo Faustini (Nel bene e nel male), Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio), Marco Sentieri (Billy Blu). I dodici Big che si esibiscono questa sera, invece, sono: Giordana Angi (Come mia madre), Francesco Gabbani (Viceversa), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Junior Cally (No grazie), Elettra Lambroghini (Musica e il resto scompare), Levante (Tikibombom), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr), Rancore (Eden), Tosca (Ho amato tutto) e Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango). Gli ospiti della serata sono i Ricchi e Poveri nella formazione originale formata da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio e Zucchero.

COME SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DI SANREMO 2020

Grande successo per il Festival di Sanremo 2020 non solo in tv, ma anche sul web. Sono tantissimi gli utenti che hanno scelto di seguire la prima serata della kermesse musicale in streaming e, anche questa sera, chi vorrà, potrà ascoltare le canzoni in gara e seguire tutta la serata in streaming. Per seguire il Festival in streaming basta collegarsi al sito RaiPlay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi, Android e iOS. La diretta streaming comincerà contemporaneamente a quella televisiva. Come sempre, infine, anche la seconda serata del Festival potrà essere ascoltata sulle frequenze di Radio2 con il commento di Ema Stokholma, Gino Castaldo e Andrea Delogu.



