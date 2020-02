MARCO MASINI È FIDANZATO?/ Con Aurora Nardozzi finita “per incompatibilità”

A 30 anni dalla vittoria nella categoria Nuove Proposte, Marco Masini torna al Festival di Sanremo e con lui i gossip sulla sua vita privata. Sin dai suoi esordi nel mondo della musica – e, di conseguenza, anche in quello dello spettacolo in generale – Masini si è sempre distinto per il suo essere schivo e riservato. Sono rare le notizie che riguardano la sua sfera personale: di fidanzate, insomma, neanche l’ombra. Le ultime indiscrezioni al riguardo risalgono a qualche tempo fa, quando Marco ha intessuto una relazione con Aurora Nardozzi. I due sono stati fidanzati dal 2011 al 2013. A seguito della rottura, il cantante ne ha spiegato i motivi: “Finita per incompatibilità caratteriale. Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli. Hai bisogno di avere qualcuno accanto, un sostegno, io poi soffro di aritmia cardiaca”. In un’intervista al settimanale Diva e Donna, Masini ha parlato a lungo della sua vita sentimentale. Finora, il 55enne ha molto sofferto, non essendo mai riuscito a sposarsi e a diventare padre. Il cantante è single e la musica è il suo unico impegno. Una donna di cui si è sempre preso cura è sua madre, che però è scomparsa qualche anno fa. Marco deve molto a lei, e il ricambio doveroso è stato la sua vicinanza negli ultimi anni della sua vita.

Marco Masini, la sua biografia in musica

“Con qualche donna sono stato uno st***o. Ma anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato ma, come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe”, ha dichiarato Marco Masini. “Oggi la donna della mia vita è la musica. Oltre a un angelo che non c’è più: mia madre”, ha aggiunto. La donna è morta qualche anno fa; a lei, Masini ha dedicato due canzoni, Lontano dai tuoi angeli e Spostato di un secondo. Anche il brano presentato a Sanremo 2020 è parzialmente autobiografico: “Il confronto nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop, con le caratteristiche che mi appartengono, quindi con momenti di romanticismo ma anche di forte rabbia e di consapevolezza”, ha fatto sapere a Sorrisi.

Chi è l’ex Aurora Nardozzi

In passato, l’ex fidanzata di Marco Masini Aurora Nardozzi è stata vittima di un tentativo di violenza fisica. Anni fa venne fermata a Lungarno Santa Rosa di Firenze da due uomini, forse dell’est, che cercarono prima di rapinarla e poi di stuprarla. Fu grazie all’aiuto di un giovane tunisino che la ragazza riuscì a uscirne illesa. La donna è stata commessa a Savona e ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Tutto ciò è avvenuto prima di conoscere Marco, con cui è stata fidanzata per diversi anni.



