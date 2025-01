Marco Mașini ha una nuova compagna? Il cantautore toscano torna in tv nelle vesti di “maestro” e “coach” della nuova edizione di Ora o mai più, il talent show condotto da Marco Liorni su Rai1. Una partecipazione che accenderà nuovamente i riflettori sulla sua vita privata e sentimentale di cui ha sempre parlato in rarissime occasione. Masini, infatti, non è mai stato avvezzo a raccontare la sua vita preferendo far parlare proprio la sua musica. Dalle pagine del Corriere della Sera ha però dichiarato: “ho una compagna da qualche anno, punto e basta”. Non è dato sapere di più sull’identità di questa misteriosa fidanzata di cui è innamorato e con cui è legato da diversi anni.

Marco Masini ha una compagna?/ Il cantante: "si, da qualche anno, punto e basta"

L’ultima storia “conosciuta” del cantante risale con la ex fidanzata Aurora Nardozzi, una relazione terminata nel 2003. Da allora il cantante non ha fatto sapere più nulla sulle questioni sentimentali al punto che alla domanda se fosse fidanzato ha sempre risposto: “Volete sapere chi è la mia donna della mia vita? E’ la musica”.

Marco Masini e l’amore: “davanti a un sentimento del genere si è sempre impreparati”

L’amore è da sempre al centro della vita di Marco Masini che nel suo ultimo album dal titolo “Amori” parla proprio del sentimento più grande che c’è. Dalle pagine di Today ha confessato: “davanti a un sentimento del genere si è sempre impreparati”; un sentimento forte, ma che rappresenta sempre una sfida per chi lo vive sulla propria pelle, ma anche per chi lo racconta. “M’interessa osservarlo, dire com’è cambiato ieri rispetto a oggi” – ha detto il cantautore che all’età di 60 anni in amore si sente ancora un debuttante.

L’esperienza degli anni l’aiuta sicuramente ad evitare situazioni tossiche che da giovani non è facile capire e comprendere. “Crescendo si diventa selettivi, si distingue l’amore dall’infatuazione” – ha precisato il cantautore toscano che all’età di 60 anni ha maturato che l’amore è universale. Per questo motivo oggi canta anche l’amore per se stessi: “Non è banale, ho imparato ad amarmi con il tempo”.