Marco Masini: “Persi mia madre a 17 anni”/ “Mia sorella prese il suo posto, mi salvò”

Marco Masini è stato ospitato durante la diretta di Domenica In assieme all’amico Giorgio Panariello, ed assieme hanno presentato il loro nuovo spettacolo teatrale, che unisce comicità e musica per raccontare la vita di tutti i giorni da due ottiche differenti. “Marco”, racconta Panariello dell’amico al suo fianco, “è una persona molto più divertente di come sembra sul palco. Mi è venuto in mente di fare uno spettacolo estivo, ho chiesto un po’ a tutti i cantanti italiani, ma l’unico che mi ha detto di sì è Masini. “Avevamo deciso di fare qualcosa anche in estate con i miei manager”, gli fa eco Marco Masini, “ma mi hanno detto di chiamare un comico al mio fianco perché mi sarei ammazzato la voce”.

Marco Masini, dopo aver parlato dello spettacolo con Panariello, si è anche aperto, ripercorrendo brevemente la sua carriera e il suo successo. “Sono stati 33 anni meravigliosi“, confessa, “ma nei momenti di difficoltà capisci chi sei veramente. Ma se tu li affronti con lucidità e freddezza, la vita ti ricompensa”. Pensando, invece, al momento più difficile che ha dovuto affrontare, senza pensarci troppo sostiene essere stato “quando morì mia madre, che avevo 17 anni e mezzo, quando ero a militare, non fu una bella sorpresa”.

“Persi un punto di riferimento troppo presto”, continua a raccontare Marco Masini parlando della madre, “e mia sorella divenne subito la donna della famiglia, iniziò a fare i mestieri di casa e a lei devo veramente molto perché sostituì mia madre con mia sorella. Quella sua maturità, già a 13/14 anni, probabilmente mi ha salvato, assieme alla musica. Quando poi è scomparso mio padre, a più di 80 anni, avevo già maturato l’idea che prima o poi l’avrei perso, ma con mia madre, a 17 anni, fu difficile. Non è ricucita”, confessa Marco Masini parlando del più grande rimpianto dopo la perdita della madre, “a vedere tutto il mio successo, ma credo che qualcosa di lei mi abbia aiutato e guidato, mostrandomi la via giusta”.

