Marco Mazzoli e Fabio Alisei, intervista choc a Ilary Blasi/ “Sai che ore sono senza aprire la cassaforte?”

All’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi è stata bersaglio di un’intervista irriverente da parte di Marco Mazzoli e Fabio Alisei, quest’ultimo giunto in Honduras per una sorpresa al naufrago. I due hanno condotto l’ultima edizione di Radio Isola rivolgendo alcune domande provocanti alla conduttrice. Mazzoli mette subito le mani avanti, specificando che è stato il collega a scrivere le domande. “Devo chiamare l’avvocato o posso anche non rispondere?“, ribatte ironica la padrona di casa, intimorita da quello che di lì a poco sarebbe capitato.

La prima domanda testimonia già la natura irriverente e scanzonata dell’intervista in diretta: “Cara Ilary, hai iniziato la tua carriera da letterina. Com’è stato dover imparare l’alfabeto per lavorare?“. Lei ribatte ironica: “Molto più facile rispetto agli stacchetti“. A seguire, altra punzecchiatura: “Nella tua carriera hai condotto programmi di spessore come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi: hai mai pensato di fare anche programmi belli?“. E, anche in questo caso, arriva una pronta risposta: “Ci sto pensando, non mi sento ancora pronta“.

Intervista choc a Ilary Blasi: “Non ti facevamo tipa da wurstel“

Ma le domande più scottanti arrivano alla fine e riguardano la vita privata di Ilary Blasi, ora fidanzata con Bastian Muller dopo la rottura con Francesco Totti. “Sappiamo che adesso frequenti un uomo tedesco: non ti facevamo tipa da wurstel“, l’affermazione choc in diretta all’Isola dei Famosi 2023 che spiazza la conduttrice e scatena risate e applausi in studio. “Tante cose non sapete“, l’immediata replica.

A seguire, una punzecchiatura a Enrico Papi: “Ho una domanda seria: sappiamo che tu al di fuori del lavoro sei molto impegnata nel sociale, che aiuti le persone sfortunate, che hanno perso la direzione della vita. E noi volevamo dirti che è bellissimo quello che stai facendo per Enrico Papi“. L’opinionista tra le risate risponde all’irriverente coppia: “Due cretini!“. Infine, un altro provocante riferimento alla vita privata della conduttrice e alla questione dei Rolex trafugati all’ex marito Francesco Totti: “Sai che ore sono anche senza aprire la cassaforte?“. Domanda che scatena nuove risate in studio, comprese quelle di una divertita Ilary Blasi, che si è prestata alla gag con grande spirito di autoironia.

