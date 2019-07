Marco Melandri annuncia il ritiro/ Addio alle moto: “Giusto così, non ho più stimoli”

Marco Melandri ha annunciato il ritiro dalle corse a fine stagione: il pilota di Ravenna dà l’addio al mondo delle moto. Oggi, nel corso di una conferenza stampa in programma a Milano, ha affermato: «In Thailandia ho iniziato a parlarne ed ho capito che qualcosa stava cambiando: a Misano ho toccato il fondo, ho capito che qualcosa si era spento. Mi facevo delle domande in gara e questo vuol dire che qualcosa non andava». Prosegue Melandri, in Superbike dal 2011 con la Yamaha: «Ho preso questa decisione, è come essermi tolto un peso e ora che sono più leggero credo che andrò meglio». Il 36enne, che ha raccolto 22 vittorie, 75 podi e 4 pole position, ha poi evidenziato: «Parto per Laguna Seca, voglio onorare la stagione e dare il meglio fino alla fine: non ho mai pensato di fermarmi ora, lo devo anche alla Yamaha che mi ha sostenuto sempre e lo merita la squadra, così come lo voglio io».

MARCO MELANDRI SI RITIRA

Una lunga conferenza stampa per spiegare le ragioni del suo addio, con Marco Melandri apparso visibilmente emozionato per l’addio al mondo delle moto: «Non credo di avere la forza per affrontare queste difficoltà anche l’anno prossimo: mi logorava l’idea di ripartire da zero. Ho deciso di annunciarlo adesso perché non ce la facevo più. Dovevo levarmi un peso, era giusto che la squadra lo sapesse perché non riuscivo ad essere nemmeno felice ad andare in moto». «Tutte le favole hanno una fine», spiega il pilota, che sul futuro ha spiegato: «Prenderò tempo per le mie passioni, per stare di più con mia figlia e la famiglia, ma vorrei restare nel mondo delle moto. Vorrei guidare sempre delle belle moto, forse la Moto E perché è qualcosa di diverso, ma vorrei correre senza stress». Intervistato da Gpone, Alberto Vergani ha parlato così del ritiro di Melandri in relazione al ritiro di Casey Stoner: «Quello di Casey è stato un delitto. Aveva il contratto in tasca e lo reputava una scelta prematura. Tra l’altro l’ultima volta che lo incontrai mi disse che forse era stato matto a farlo. Marco invece sta ripartendo dalla casella del via dopo aver compiuto un lungo cammino come se fosse il Monopoli».

