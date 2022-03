Marco Melandri e AM, la ragazza per cui “lasciò” la moglie/ “Avevamo progetti ma…”

Marco Melandri si racconta all’Isola dei Famosi 2022, durante il collegamento in diretta con Ilary Blasi. Il pilota parla della sua storia d’amore con Manuela, ma cita anche quel periodo difficile della relazione con sua moglie nel quale cominciò a frequentare un’altra ragazza di nome AM. “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita”, aveva già confidato prima di sbarcare all’Isola dei Famosi.

Manuela Raffaetà, compagna Marco Melandri/ "Abbiamo riunito la famiglia"

Nella puntata di questa sera, Marco Melandri, ribadisce il concetto, elogiando la comprensione di Manuela ma anche scusandosi con AM, che evidentemente ha sofferto molto a causa della sua repentina retromarcia. Il pilota sembra tenere ancora molto alla ragazza, nonostante l’allontanamento. Non è un caso che sul proprio profilo Instagram l’avesse definita “una persona brillante, dal QI decisamente superiore al mio ed un compagna di viaggio fantastica”.

Marco Melandri e i rumors sul cachet/ "Starebbe guadagnando a settimana…"

Marco Melandri e AM, la ragazza misteriosa per cui lasciò la moglie: “Amare significa capire”

Marco Melandri ammette apertamente di essere tornato sui suoi passi anche per il bene della figlia Martina. “La mia priorità doveva essere mia figlia, mi butterei nel fuoco per lei. Ad un certo punto ho conosciuto una Manuela migliorata, ho visto la bambina felice e mi sono sentito al posto giusto”, continua il pilota. “Questi sono argomenti personali, Manuela aveva un problema che si portava da anni. Non mi sono staccato da lei perché avevo un’altra ragazza, quella ragazza è arrivata dopo”, precisa ancora.

Floriana Secondi, lite con Melandri e Ilona per il bacio di Giuda/ "Non lo accetto!"

“Avevo una storia con lei e stavo in famiglia, non se lo meritava”, spiega riferendosi ad AM. “Amare significa capire quando lasciare andare una persona. Io non posso essere quello di cui ha bisogno una ragazza di trent’anni adesso. Ho superato tutto con l’aiuto dello psicologo”, conclude poi il motociclista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA