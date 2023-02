Marco Mengoni choc/ “Non so se porterò ‘Due vite’ all’Eurovision 2023”

Marco Mengoni potrebbe non portare ‘Due vite’ all’Eurovision: le sue parole

Marco Mengoni ha trionfato sul palco di Sanremo con il brano Due vite, particolarmente apprezzato dalla critica e dal pubblico. Nonostante il successo della canzone, però, il neo-vincitore ha svelato un dettaglio non trascurabile riguardo all’Eurovision 2023.

Marco Mengoni ha vinto il Festival, dunque, accederà al contest europeo come da regolamento. Tuttavia, l’artista ha dichiarato che potrebbe non portare lo stesso brano con il quale ha trionfato all’Ariston: “Da domani ci penseremo, può andare lei (Due vite, ndDM) o non so, vedremo chi vincerà come pezzo per andarci”. Non è, dunque, scontata la scelta del cantante per il grande evento musicale al quale aveva già partecipato nel 2013 con L’essenziale. D’altronde non è la prima volta che un’artista cambia il brano da portare all’Eurovision, avrà modo di pensarci fino a marzo.

Marco Mengoni dedica la vittoria di Sanremo alle donne del Festival

Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con la sua Due vite, seguono Lazza e Mr. Rain rispettivamente con secondo e terzo posto. Il cantante trionfa all’Ariston dopo dieci anni dalla sua prima vittoria e, visibilmente emozionato, dedica il suo traguardo alle donne della kermesse canora che non si sono classificate.

Il cantante dichiara: “Dispiaciuto che non ci sia stata una donna nella cinquina finale. Le donne in questo Sanremo avevano canzone incredibili, ci sono rimasti male che nella cinquina non ce ne fosse neanche una. Dobbiamo ancora cambiare qualcosa” conclude Marco Mengoni in conferenza stampa. A lui, dunque, la vittoria canora e morale di questa edizione del Festival.

